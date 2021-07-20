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12至18歲青少年可打BNT疫苗了 疾管署將申請擴大使用對象
BNT疫苗是目前唯一青少年可打的COVID-19疫苗，但國內專案進口EUA僅限18歲以上。疾管署長周志浩今晚表示，未來疾管署將申請擴增適應症，將12到18歲青少年列為使用對象。
鴻海暨永齡基金會、台積電日前成功合購1000萬劑輝瑞BNT疫苗，最快9月底後可依序送抵台灣捐贈國人使用。BNT疫苗是目前唯一臨床試驗證實，可供12歲以上青少年接種的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，但衛福部食藥署先前核准的緊急使用授權(EUA)接種對象為18歲以上成人。
衛生福利部疾病管制署署長、中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天晚間接受媒體聯訪時表示，一定會將12歲到18歲青少年列為BNT疫苗的接種對象，請民眾放心。
周志浩說，民間購買BNT疫苗案目前仍在進行中，未來採購程序進行到一定階段時，會由疾管署向食藥署提出專案輸入許可，屆時也會一併申請擴增適應症，將12歲到18歲青少年列為使用對象。
不過，稍早前，衛生福利部食品藥物管理署署長吳秀梅在記者聯訪時說，將請上海復星遞交文件申請擴增BNT疫苗適應症。
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