聽新聞
test
0:00 / 0:00
捐贈BNT疫苗青少年無法接種？ 台積電說話了
針對採購捐贈的BNT疫苗可能無法接種在12歲到18歲的青少年，是否申請變更適用適應症，台積電晚間回應表示，BNT疫苗已完成捐贈，後續全權交由政府相關部門處理。
台積電、鴻海與永齡基金會日前各完成500萬劑BNT162b2疫苗採購，並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。
媒體報導，食藥署之前通過的BNT疫苗緊急使用授權（EUA）僅限18歲以上的成人接種，若要開放到12歲以上的青少年也能接種，需再申請變更適用適應症，以修正之前的EUA核可，食藥署也不會主動替業者申請變更。
對於是否申請變更適用適應症，台積電指出，已完成疫苗採購捐贈程序，後續全權交由疾管署處理。
疫情快報
▪【疫情專題】7月20日本土增18例、6境外、4死
▪【今日疫情懶人卡】皮膚科醫師隱匿足跡 漁船非法移工近全染疫
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言