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BNT疫苗台灣年輕人不能打？台積電：後續是官方權責

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捐贈BNT疫苗青少年無法接種？ 台積電說話了

中央社 / 新竹20日電
針對採購捐贈的BNT疫苗可能無法接種在12歲到18歲的青少年，是否申請變更適用適應症，台積電表示，BNT疫苗已完成捐贈，後續全權交由政府相關部門處理。路透社
針對採購捐贈的BNT疫苗可能無法接種在12歲到18歲的青少年，是否申請變更適用適應症，台積電表示，BNT疫苗已完成捐贈，後續全權交由政府相關部門處理。路透社

針對採購捐贈的BNT疫苗可能無法接種在12歲到18歲的青少年，是否申請變更適用適應症，台積電晚間回應表示，BNT疫苗已完成捐贈，後續全權交由政府相關部門處理。

台積電、鴻海與永齡基金會日前各完成500萬劑BNT162b2疫苗採購，並捐贈予行政院衛生福利部疾病管制署，預計最快9月底後可按照德國原廠生產排程及台灣接種狀況依序送抵台灣。

媒體報導，食藥署之前通過的BNT疫苗緊急使用授權（EUA）僅限18歲以上的成人接種，若要開放到12歲以上的青少年也能接種，需再申請變更適用適應症，以修正之前的EUA核可，食藥署也不會主動替業者申請變更。

對於是否申請變更適用適應症，台積電指出，已完成疫苗採購捐贈程序，後續全權交由疾管署處理。

BNT 輝瑞 疫苗 台積電 食藥署

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