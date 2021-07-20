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屏東連續14天+0 疫苗覆蓋率今破25%

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣疫苗覆蓋率也不斷提升，至昨天第1劑總施打人數共19萬9526人，總人口數覆蓋率為24.67%，針對可施打疫苗的18歲以上人口，覆蓋率則達到28.24%，今天還會再攀升。圖／屏東縣政府提供
屏東縣疫苗覆蓋率也不斷提升，至昨天第1劑總施打人數共19萬9526人，總人口數覆蓋率為24.67%，針對可施打疫苗的18歲以上人口，覆蓋率則達到28.24%，今天還會再攀升。圖／屏東縣政府提供

屏東縣今天無新增確診，在連續14天+0的同時，疫苗覆蓋率也不斷提升，至昨天第1劑總施打人數共19萬9526人，總人口數覆蓋率為24.67%，針對可施打疫苗的18歲以上人口，覆蓋率則達到28.24%，今天可望破25%；另公費疫苗預約平台第3輪意願登記至昨天截止，屏東縣有4萬9242人預約登記，定23日啟動施打作業，11個速打站分別施打2至4天。

縣府說，公費疫苗注射主要對象包括第6、8、9、10類及47歲（含）以上的民眾，23日起在11個速打站的疫苗施打作業，屏東市、里港、內埔、萬丹、潮州、東港五個中大型施打站場地較大，自23至26日連打四天；恆春、琉球鄉23至25日三天，佳冬、枋寮23、24兩天，除琉球鄉每天施打量能150人外，中大型施速打站每天平均至少800人，屏東市2000人以上。

縣府說，很多民眾關心第二劑的施打，目前預約AZ第二劑民眾，都可到預約平台登記；至於預約莫德納疫苗的民眾，除孕婦及第1至3類人員可至12家合約醫院預約外，其餘可到預約平台先行登記預約，合約醫院包括屏基、寶建、國軍分院、恆基、部屏、輔英、東港安泰、潮州安泰、國仁、恆旅、高榮分院、枋醫，另安和醫院、優生婦產科醫院只開放孕婦。

潘孟安說，截至19日止，屏東縣第1劑總施打人數共19萬9526人，以6月底總人口80萬8631人計算，總人口數覆蓋率為24.67%，針對可施打疫苗的18歲以上人口，覆蓋率則達到28.24%，顯示縣民施打疫苗踴躍，也都在為恢復正常生活一起努力。

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