預約平台今發第3輪首波簡訊 苗栗3.4萬人可接種

苗栗縣今天無新確診案例，累計維持本土548例、境外13人，其中3人死亡；縣府表示，公費疫苗預約平台第三輪意願登記已截止，今起第六、八、九、十類及1973年以前出生民眾會陸續收到簡訊，縣內共有3萬4338人，預約接種至7月22日中午12點截止，施打期間為7月23日至29日，請民眾準時前往接種。

苗栗縣衛生局指出，苗栗縣疫苗接種，迄今獲撥疫苗數達11萬1772劑，至7月19日累計接種9萬9040人次，疫苗接種使用率達89.41%，疫苗覆蓋率21.48%。

苗栗縣長徐耀昌提醒鄉親，公費疫苗預約平台今天起將針對第六、八、九、十類及1973年12月31日以前出生的民眾發送簡訊，縣內共有3萬4338人會陸續收到，預約接種至7月22日中午；這梯次接種為AZ疫苗，7月23至29日施打，籲請民眾準時前往接種；疫苗平台未來將視疫苗到貨量，每周二發送簡訊，提醒民眾預約接種。如接獲簡訊，但沒完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

衛生局表示，公費疫苗平台這梯次報名人數低於大型接種站供應數，各站將調整服務時間。另外，縣內國小教職員工將於7月21日在興華高中、照南國小、文華國小、公館國小及國立苑高等5校活動中心施打疫苗，預計有3571人接種，中央配送的疫苗為AZ，尚未施打的國、高中教職人員及補教業教師等，縣府教育處已完成造冊送教育部審認，縣府會依中央核定名冊及核獲疫苗數量盡速安排人員施打。 預約平台今發第3輪首波簡訊， 苗栗共3萬4338人可接種，即日起預約至22日中午12點，因縣內報名人數低於大型接種站供應數，各站調整服務時間。圖／苗栗縣政府提供 預約平台今發第3輪首波簡訊， 苗栗共3萬4338人可接種，即日起預約至22日中午12點。圖／苗栗縣政府提供

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