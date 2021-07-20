第三輪疫苗接種預約卡卡 關貿：整體服務正常

費疫苗預約平台，於今（20日）上午10時開始第三輪疫苗接種預約，截至下午一點，在三個小時內，已有75萬2610人完成預約，將近50%民眾完成疫苗預約登記，整體系統運作順暢。

部分媒體報導，疫苗預約登錄後在選擇區域時，部分「鄉／鎮／市／區」選項有無法填寫的現象。

關貿網路公司解釋，因有部分縣市政府衛生局、衛生所在10時過後還要求調整施打量能，平台為配合部分縣市政府衛生局修改區域量能，而影響該區域的預約，影響時間極為短暫。除修改劑量的縣市政府外，該時段平台整體服務皆是正常。

關貿表示，疫苗預約平台第三輪預約，將從今日上午10時，開放到7月22日中午12時。本次收到簡訊的民眾，政府已備足疫苗的數量，具資格的民眾在時限前上系統完成登記即可，不必緊張搶快預約。

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