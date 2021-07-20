桃園女打疫苗前疑癲癇發作 全身抽搐倒走廊送醫
桃園市一女子今天上午欲接種疫苗，卻在等待接種前疑似癲癇發作，全身抽搐倒在走廊上，意識模糊，送醫後已恢復，在里長陪同下返家休息。
蘆竹區簡姓女子（52歲）今天上午10時許至大竹國中接種站，預計施打AZ疫苗，卻在等候時突然全身抽搐，倒臥走廊上，意識模糊。一旁民眾見狀撥打119報案，女子隨後被送至敏盛醫院救治。
簡女到院後便恢復如常，加上沒有外傷，不願掛號就醫，便在錦興里長陪同下自行返家。
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