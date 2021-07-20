快訊

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

烟花颱風具2大威脅要件 鄭明典：可能很可怕 準備防災模式

桃園女打疫苗前疑癲癇發作 全身抽搐倒走廊送醫

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導
圖為社區接種站。記者楊湛華／攝影
圖為社區接種站。記者楊湛華／攝影

桃園市一女子今天上午欲接種疫苗，卻在等待接種前疑似癲癇發作，全身抽搐倒在走廊上，意識模糊，送醫後已恢復，在里長陪同下返家休息。

蘆竹區簡姓女子（52歲）今天上午10時許至大竹國中接種站，預計施打AZ疫苗，卻在等候時突然全身抽搐，倒臥走廊上，意識模糊。一旁民眾見狀撥打119報案，女子隨後被送至敏盛醫院救治。

簡女到院後便恢復如常，加上沒有外傷，不願掛號就醫，便在錦興里長陪同下自行返家。

新冠疫苗

延伸閱讀

80歲夫妻不會填！嘉市醫院曝數位落差 籲別獨尊1922系統

緯創印度員工已打完第一劑疫苗 馬來西亞廠將跟進

夜診打疫苗有如VIP級服務 嘉義縣首開公費疫苗夜診

第3輪預約涵蓋上班族 林智堅：增晚上、假日接種時段

相關新聞

高端通過EUA 中和抗體效價大於AZ！面對變異株台灣國產疫苗守得住？

7月19日衛福部宣布核准高端疫苗專案製造，食藥署表示高端中和抗體效價是AZ 3.4倍，安全性數據顯示無重大安全疑慮。全球疫情因為變異株再起，過去慣用來推估疫苗保護力的中和抗體，遇上變異株紛紛大打折扣，國產疫苗守得住嗎？

台南口埤實驗小學教師打疫苗 遭爆料不相干人士也列入

台南市新化區口埤實驗小學教師原本排定這個周末要施打疫苗，但有老師發現「不認識的人、少數家長」竟然也排在老師名單裡面，質疑...

桃園女打疫苗前疑癲癇發作 全身抽搐倒走廊送醫

桃園市一女子今天上午欲接種疫苗，卻在等待接種前疑似癲癇發作，全身抽搐倒在走廊上，意識模糊，送醫後已恢復，在里長陪同下返家...

高雄國小教員開打 等不及的國高中師轉預約政院版求快

高雄市學前、國小教職員工今、明天施打疫苗，不少教育界的母女檔、夫妻檔一起來接種。美濃國中體育館接種站還因地制宜，提供客語...

高端通過EUA 民眾黨呼籲資訊公開透明

衛福部食藥署通過國產高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）專家審查會議，可進行專案製造。民眾黨立院黨團立委蔡壁如、高虹安舉行...

時力：高端完成三期期中試驗前 建議不開打、不出口

高端新冠肺炎疫苗通過衛福部食藥署緊急授權（EUA）審查，准許專案製造。先前不斷質疑審查過程黑箱的時代力量黨團副總召陳椒華...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。