高端通過EUA 民眾黨呼籲資訊公開透明

衛福部食藥署通過國產高端疫苗通過緊急使用授權（EUA）專家審查會議，可進行專案製造。民眾黨立院黨團立委蔡壁如、高虹安舉行記者會，呼籲衛福部與高端交易，應該受到立法院監督，讓採購資訊公開透明，並呼籲接下來要施打第二劑的第二類中央及地方政府防疫人員，應接種高端疫苗，總統及副總統更應率先表態，不是用模糊的官話呼攏民眾。

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