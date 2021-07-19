高市公布第2劑莫德納疫苗接種對象 7月20日可預約
高雄市政府衛生局晚間表示，特別控存莫德納疫苗2萬劑至7月31日，提供孕婦第1劑，以及符合第2劑接種資格的第1至第3類、機組人員及孕婦等對象。明天起可至22家合約院所預約。
衛生局晚間透過新聞稿做以上表示。符合疫苗施打資格者，明天起可至高雄市22家合約院所預約接種（院所預約網址可至衛生局網站COVID-19疫苗專區「疫苗接種院所」查詢）。
中央流行疫情指揮中心7月18日宣布，除第1類、機組人員及孕婦等對象外，第2、3類對象於接種第1劑Moderna疫苗後，滿28天可接種第2劑。
因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，依衛生局統計，高雄市自6月9日至7月9日為止，已接種第1劑Moderna疫苗的第1類至第3類對象，以及孕婦共1萬6144人，其中有1萬5731人可於8月6日前（間隔28天以上）接種第2劑。
疫情快報
▪【疫情專題】7月19日本土增15例、6境外、1死
▪【今日疫情懶人卡】北市松山區戶政事務所1確診 新北爆3例感染源不明
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言