高市公布第2劑莫德納疫苗接種對象 7月20日可預約

中央社 / 高雄19日電
高雄市特別控存莫德納疫苗2萬劑至7月31日，提供孕婦第1劑，以及符合第2劑接種資格的第1至第3類、機組人員及孕婦等對象。明天起可至22家合約院所預約。報系資料照
高雄市特別控存莫德納疫苗2萬劑至7月31日，提供孕婦第1劑，以及符合第2劑接種資格的第1至第3類、機組人員及孕婦等對象。明天起可至22家合約院所預約。報系資料照

高雄市政府衛生局晚間表示，特別控存莫德納疫苗2萬劑至7月31日，提供孕婦第1劑，以及符合第2劑接種資格的第1至第3類、機組人員及孕婦等對象。明天起可至22家合約院所預約。

衛生局晚間透過新聞稿做以上表示。符合疫苗施打資格者，明天起可至高雄市22家合約院所預約接種（院所預約網址可至衛生局網站COVID-19疫苗專區「疫苗接種院所」查詢）。

中央流行疫情指揮中心7月18日宣布，除第1類、機組人員及孕婦等對象外，第2、3類對象於接種第1劑Moderna疫苗後，滿28天可接種第2劑。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種，依衛生局統計，高雄市自6月9日至7月9日為止，已接種第1劑Moderna疫苗的第1類至第3類對象，以及孕婦共1萬6144人，其中有1萬5731人可於8月6日前（間隔28天以上）接種第2劑。

新冠疫苗 高雄市

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