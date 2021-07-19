全台累計519萬人次接種 疫苗涵蓋率破21%
指揮中心今天公布，全台累計逾519萬人次接種COVID-19疫苗，涵蓋率破21%。指揮中心指揮官陳時中說，特殊或罕病對象，經專家討論若建議接種莫德納疫苗，就會保留疫苗供施打。
中央流行疫情指揮中心統計，17至18日有22萬3505人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；截至目前累計接種519萬4107人次，疫苗接種人口涵蓋率21.56%，劑次人口比為22.11%。
目前國內接種疫苗以阿斯特捷利康（AZ）疫苗為主，針對部分第9類高風險或罕病患者反映不適合接種AZ疫苗，陳時中表示，目前已提交名單給專家討論，哪些罕病適用疫苗為何，若專家也有同樣意見，就會保留莫德納（Moderna）疫苗供施打。
指揮中心發言人莊人祥說明，16至18日全台新增104件疫苗接種後不良事件，其中包含24件接種後死亡，分別為AZ與莫德納疫苗各12件。
此外，媒體今天再度提問台灣與疫苗廠商簽訂保密合約，疫苗價格不公開事宜。陳時中重申，目前最重要的是進貨，任何可能干擾進貨的狀況，指揮中心都希望避免。
針對各界關注的疫苗混打研究，陳時中說，全世界都如火如荼進行各種假設實證，台灣也有臨床試驗提供寶貴的本土資訊，讓相關政策能更符合科學。他強調，資料爆炸時代，相關數據與研究報告要盡可能多聽多看，再做邏輯判斷，不要單憑一篇報導就決定。
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