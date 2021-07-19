快訊

東奧專機「商務艙名單」曝光 她痛斥體育署：根本在鬼扯

國手搭商務艙跳票 蔡英文道歉：實在不夠細心和貼心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台累計519萬人次接種 疫苗涵蓋率破21%

中央社 / 台北19日電
全台累計逾519萬人次接種COVID-19疫苗，涵蓋率破21%。圖／聯合報系資料照片
全台累計逾519萬人次接種COVID-19疫苗，涵蓋率破21%。圖／聯合報系資料照片

指揮中心今天公布，全台累計逾519萬人次接種COVID-19疫苗，涵蓋率破21%。指揮中心指揮官陳時中說，特殊或罕病對象，經專家討論若建議接種莫德納疫苗，就會保留疫苗供施打。

中央流行疫情指揮中心統計，17至18日有22萬3505人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；截至目前累計接種519萬4107人次，疫苗接種人口涵蓋率21.56%，劑次人口比為22.11%。

目前國內接種疫苗以阿斯特捷利康（AZ）疫苗為主，針對部分第9類高風險或罕病患者反映不適合接種AZ疫苗，陳時中表示，目前已提交名單給專家討論，哪些罕病適用疫苗為何，若專家也有同樣意見，就會保留莫德納（Moderna）疫苗供施打。

指揮中心發言人莊人祥說明，16至18日全台新增104件疫苗接種後不良事件，其中包含24件接種後死亡，分別為AZ與莫德納疫苗各12件。

此外，媒體今天再度提問台灣與疫苗廠商簽訂保密合約，疫苗價格不公開事宜。陳時中重申，目前最重要的是進貨，任何可能干擾進貨的狀況，指揮中心都希望避免。

針對各界關注的疫苗混打研究，陳時中說，全世界都如火如荼進行各種假設實證，台灣也有臨床試驗提供寶貴的本土資訊，讓相關政策能更符合科學。他強調，資料爆炸時代，相關數據與研究報告要盡可能多聽多看，再做邏輯判斷，不要單憑一篇報導就決定。

新冠疫苗

延伸閱讀

參選將縮小蔣萬安、陳時中差距 黃珊珊：人民較關心何時拿下口罩

次世代疫苗 陳時中：採購談判最後階段已快完成

奧運中華隊赴日 陳時中為台灣勇士們加油

蔡總統是否打國產疫苗 陳時中：尊重她本人意願

相關新聞

全台累計519萬人次接種 疫苗涵蓋率破21%

指揮中心今天公布，全台累計逾519萬人次接種COVID-19疫苗，涵蓋率破21%。指揮中心指揮官陳時中說，特殊或罕病對象...

北市本周拚疫苗34%覆蓋率 9間醫院開放接種AZ第二劑

台北市疫苗接種專案今起於花博快打站替北捷、公車、民政系統、教職人員接種疫苗，台北市副市長蔡炳坤表示，預計在本周四北市共計...

高端疫苗EUA數據漂亮！陳培哲：這是沒用數據 連看都不想看

食藥署通過高端疫苗「緊急使用授權」（EUA），並提出「在高端疫苗組AZ疫苗組原型株活病毒」中和抗體幾何平均效價比值的95...

林明溱再籲中央開放地方自購 盼讓國人有尊嚴的買疫苗

台北市長柯文哲考慮舉債購賣疫苗，南投縣議員今質詢要求縣府應盡速讓縣民完成第一劑疫苗接種，並要求縣長林明溱答覆；對此，林則...

擬舉債買第三劑疫苗？ 柯文哲爆北捷今年「至少賠50億元」

台北市長柯文哲打算舉債自購第三劑疫苗，外界質疑，北市府為何要舉債？應該可以用剩餘款買疫苗？柯文哲今天則透露，僅管台北市政...

14萬國小教職員開打疫苗 拚28日前普打AZ第一劑

教育部今天宣布，即日起開放國小教職員預約施打新冠肺炎公費疫苗，目前可施打的廠牌都是AZ，總共有14萬3588人在造冊名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。