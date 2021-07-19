次世代疫苗 陳時中：採購談判最後階段已快完成

台北市政府規劃擬舉債自購第3劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天說，此想法與中央相同，明年各國都需要次世代疫苗，而指揮中心採購談判也到最後階段，已快要完成。

北市府官員昨天透露舉債自購第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的規劃，市長柯文哲今天表示，打完前2劑才會有第3劑的問題，現在到正式核定預算還有半年的時間，可以觀察究竟需不需要第3劑疫苗。

陳時中今天在疫情記者會上回應此事，他說，柯文哲的想法與指揮中心一樣，明年各國都需要次世代疫苗，大家都及早準備，指揮中心的採購談判也到最後階段。

陳時中說，北市有這樣想法，方向與指揮中心一致，大家可思考怎麼做最好，而指揮中心採購次世代疫苗，已經快要完成。

媒體也提問，北市計畫9月開學時採「線上、線下混合班」，如一班25名學生，可有5個在家沒有人照顧的學生到校，其餘20名學生則在家線上上課，降低感染風險。

陳時中回應，他也是今天才看到這樣的訊息，思考出發點應是讓學校群聚降低，但他不解為何是5人；他認為，可根據疫情狀況來做疫情降載措施，若沒疫情則可繼續上課，避免教育落差。

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