快訊

涉掏空1.5億被黃茂雄告 黃育仁：難道邱純枝也是共犯

次世代疫苗 陳時中：採購談判最後階段已快完成

中央社 / 19日電
指揮中心指揮官陳時中今天說，明年各國都需要次世代疫苗，而指揮中心採購談判也到最後階段，已快要完成。法新社
指揮中心指揮官陳時中今天說，明年各國都需要次世代疫苗，而指揮中心採購談判也到最後階段，已快要完成。法新社

台北市政府規劃擬舉債自購第3劑疫苗，指揮中心指揮官陳時中今天說，此想法與中央相同，明年各國都需要次世代疫苗，而指揮中心採購談判也到最後階段，已快要完成。

北市府官員昨天透露舉債自購第3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的規劃，市長柯文哲今天表示，打完前2劑才會有第3劑的問題，現在到正式核定預算還有半年的時間，可以觀察究竟需不需要第3劑疫苗。

陳時中今天在疫情記者會上回應此事，他說，柯文哲的想法與指揮中心一樣，明年各國都需要次世代疫苗，大家都及早準備，指揮中心的採購談判也到最後階段。

陳時中說，北市有這樣想法，方向與指揮中心一致，大家可思考怎麼做最好，而指揮中心採購次世代疫苗，已經快要完成。

媒體也提問，北市計畫9月開學時採「線上、線下混合班」，如一班25名學生，可有5個在家沒有人照顧的學生到校，其餘20名學生則在家線上上課，降低感染風險。

陳時中回應，他也是今天才看到這樣的訊息，思考出發點應是讓學校群聚降低，但他不解為何是5人；他認為，可根據疫情狀況來做疫情降載措施，若沒疫情則可繼續上課，避免教育落差。

新冠疫苗

延伸閱讀

蔡總統是否打國產疫苗 陳時中：尊重她本人意願

高端疫苗過EUA八月少量供應 柯文哲嗆：台灣版EUA？

國內疫情穩定 陳時中說明7月26日降級4大原則

警戒緩步降級 陳時中：英國實在很大膽

相關新聞

高端疫苗EUA數據漂亮！陳培哲：這是沒用數據 連看都不想看

食藥署通過高端疫苗「緊急使用授權」（EUA），並提出「在高端疫苗組AZ疫苗組原型株活病毒」中和抗體幾何平均效價比值的95...

林為洲籲立院設國產疫苗施打站 「我第一個來打」

日前曾公開表示要將手臂留給國產疫苗做第三期試驗的國民黨立委林為洲今天在臉書表示，國產疫苗來了，大家施打意願如何？他建議，...

通過EUA 高端疫苗：加速三期臨床、布局海外市場

高端疫苗研發的COVID-19國產疫苗，通過台灣緊急使用授權（EUA），衛福部核准專案製造。高端表示，取得EUA後，將積...

擬舉債買第三劑疫苗？ 柯文哲爆北捷今年「至少賠50億元」

台北市長柯文哲打算舉債自購第三劑疫苗，外界質疑，北市府為何要舉債？應該可以用剩餘款買疫苗？柯文哲今天則透露，僅管台北市政...

排斥AZ「以為便宜沒好貨」 中研院士曝疫苗便宜關鍵

國內新冠疫苗目前只有AZ及莫德納，但根據施打意願調查發現，民眾對AZ疫苗的接納度普遍不高。對此，中研院士牟中原表示，台灣人不愛打AZ是「自私又勢利」的反應，認為便宜的沒好貨，事實上AZ會便宜「應該要感謝牛津」。

高端疫苗過EUA八月少量供應 柯文哲嗆：台灣版EUA？

中央流行疫情指揮中心宣布，高端疫苗通過EUA，衛福部長陳時中說，最快8月應該能有少量供應。對此，台北市長柯文哲嗆陳時中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。