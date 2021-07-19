蔡總統是否打國產疫苗 陳時中：尊重她本人意願

高端COVID-19疫苗通過EUA，指揮中心指揮官陳時中今天說，8月應能少量供應，待ACIP通過，視量能納入疫苗施打計畫；至於總統蔡英文是否帶頭接種國產疫苗，要尊重她本人意願。

中央流行疫情指揮中心今天在中央疫情記者會宣布，核准高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗的緊急使用授權（EUA），適用於20歲以上成人，需接種2劑，間隔28天。

陳時中表示，高端疫苗EUA剛通過，產能相對低，新製程正加速進行中，擴大產能需要時間，8月份應該多少能有少量供應。

陳時中說，待衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）通過，會視量能納入施打計畫；未來希望有更多疫苗選擇，更多生力軍即時進來，讓疫苗施打速度加快。

媒體提問，蔡總統是否會帶頭施打國產疫苗。對此，陳時中回應，還是尊重蔡總統本人意願。

外界關注高端與AZ疫苗相關數據與審查過程，陳時中指出，考量高端與聯亞2家國產疫苗審查，是共用同一份中研院的AZ疫苗抗體效價資料比對，為公平起見，事先2家公司都不知資料詳細情況，將等2家疫苗審查完畢後再公布。

至於國產疫苗審查是否對外公開，食藥署署長吳秀梅表示，審查並未全程錄影，會中專家已充分表達意見，替國人使用疫苗把關。

陳時中說，社會對於國產疫苗專家審查會議有很多爭議，有人主張全程公開，有人尊重專家自由，各有優缺點，即便全程公開無法保證沒有背後交易，且錄影公開可能妨害專家的表意權。

他表示，最後審查資料會在未來公布，大家可了解為何同意或不同意的原因。

高端疫苗EUA審查，其中1名專家勾選不同意。吳秀梅說，投票有記名，但不知道是哪位專家的意見，開會過程已充分交換意見，而表決只有勾選，不用寫理由。

食藥署核准高端疫苗EUA，規定在核准後1年內檢送國內外執行疫苗保護效益（effectiveness）報告。媒體提問，是否是第3期臨床試驗。

對此，陳時中回應，EUA規定是鼓勵廠商盡早完成在國內外完成科學上的確效報告，但不指定廠商該怎麼做。

至於聯亞COVID-19疫苗審查進度，陳時中指出，尚未訂定時間，可能進行相關技術文件審查中，會積極審查。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、聯亞疫苗臨床試驗總主持人黃高彬表示，目前已完成審查資料補件，應該快要進行審查。

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