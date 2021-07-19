澎湖常住人口 接種疫苗比例達5成

澎湖擴大疫苗接種，已完成3萬4818人次，涵蓋率近33%，為全台第一，若以全縣常住人口7萬人計，涵蓋率更近50%；縣府呼籲18歲以上民眾踴躍施打疫苗，早日達成常住人口的70%以上。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，在湖縣長賴峰偉、立委楊曜、議長劉陳昭玲共同向中央爭取2萬1000劑AZ疫苗，其中5500劑抵澎，剩餘疫苗將陸續配送。

澎湖縣政府表示，目前全縣AZ疫苗量充足，擴大開放18歲以上民眾及外籍移工可直接向各衛生所室、合約醫療院所登記施打AZ疫苗。

澎湖縣政府指出，澎湖第1、2、3、5、7類對象，平均接種率已超過95%；第6類75歲以上長者接種率43%；第8類65至74歲長者接種率51%；第10類50至64歲成人接種率38%。

依縣府數據，中央配發澎湖疫苗總達4萬420劑，累計接種超過3萬4818人次，疫苗接種人口涵蓋率約32.93%，全台第一，高於全國的20.40%；若以全縣常住人口7萬人計，澎湖疫苗涵蓋率近為50%。

澎湖縣政府表示，民眾除可撥打電話至各疫苗接種院所預約外，也可至1922.gov.tw平台意願登記，收到簡訊通知後進行預約，未來中央4週只提供AZ疫苗。為儘早達成澎湖常住人口疫苗涵蓋率超過70%的目標，18歲以上民眾踴躍登記預約施打。

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