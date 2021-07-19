排斥AZ「以為便宜沒好貨」 中研院士曝疫苗便宜關鍵
國內新冠疫苗目前只有AZ及莫德納，但根據施打意願調查發現，民眾對AZ疫苗的接納度普遍不高。對此，中研院士牟中原表示，台灣人不愛打AZ是「自私又勢利」的反應，認為便宜的沒好貨，事實上AZ會便宜「應該要感謝牛津」。
中研院士牟中原於臉書發文，表示自己看到「台灣人不愛打AZ疫苗，是一個自私又勢利的反應」，都「以為便宜沒好貨」，澄清真正便宜的非疫苗本身，其實是牛津大學技術轉移的條件，因此應該感謝牛津。他更進一步透露，牛津大學本來會將技術轉移至德國主要製作藥物、並具有生科技術的默克集團（Merck），但擔憂其會藉此大賺一筆，因此才和本來不做疫苗的AZ合作。
牟中原解釋，牛津大學與AZ合作的首要條件，就是「要讓全世界的人都打得起疫苗」。並分享溫布頓網球賽時，全國觀眾起立向研發救命的牛津∕AZ疫苗，且主動放棄專利權的女教授莎拉‧吉爾伯特（Sarah Gilbert）致敬。
雖然AZ相比其他牌疫苗便宜，但牟中原也指出，AZ疫苗並非完全沒有賺頭，而是等未來新冠肺炎流感化以後，就會收取較高的權利金，來支持更多研究。且牛津大學擁有最高水平的技術及道德，根據英國數據顯示，輝瑞BioNTech疫苗接種2劑後對防止住院的有效率為96%，牛津∕AZ疫苗接種2劑後對防止住院的有效率為92%，可見疫苗效果非常好。
最後牟中原感慨的說，幾十年前，「當我決定成為一名科學家時，曾未想過有一天我會看到一位科學家受到全場全心全意起立鼓掌數十分鐘」，希望能藉此事件激勵他人。
▪【疫情專題】7月19日本土增15例、6境外、1死
▪【今日疫情懶人卡】北市松山區戶政事務所1確診 新北爆3例感染源不明
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言