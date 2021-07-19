第7類接種傳亂象 立委籲公開施打資料

物流司機、電信基層等一線人員沒疫苗，內勤主管卻能先打？時力立委邱顯智與中華電信工會及台灣貨運倉儲產業工會19日指出，「維持國家安全及社會機能正常運作者」的第7類人員疫苗施打頻遭取消，且指揮中心至今仍未公開各類人員疫苗施打狀況，要求指揮中心公開資料，並讓第7類人員儘速施打疫苗。

許多一線人員未接種

台灣貨運倉儲產業工會理事謝宗憲表示，物流司機被納入第7類疫苗施打對象，但許多貨運司機造冊及預約後，卻時常在疫苗施打前一、二天被監理站告知取消，且情況一再發生，「這很奇怪」，而海關人員都已施打過疫苗，但他們經常要南來北往運送物資，甚至進入海關，卻沒有得到應有的保障。

中華電信工會副理事長賈寶玲也指出，中華電信一共分六批造冊，第一、二批都已施打完畢，但南投等偏鄉一個人都沒有施打，恐有歧視偏鄉之嫌；一線人員為維持通訊正常，要接觸各行各業，甚至要到防疫旅館等染疫高風險場所，若沒有給他們施打疫苗，除了本身極可能染疫，也可能造成社會染疫的風險。

籲公開施打名單

賈寶玲進一步質疑，政府預估第7類人員有86萬人可施打，但公司從第三批名單開始卻得自行預約，政府的承諾已經跳票。有許多同仁陳情，一線人員還沒接種，辦公室的內勤、主管卻已經打完疫苗，她懷疑名單有黑箱作業，希望政府信守承諾，讓第7類該施打疫苗的人員打完疫苗，並公開施打名單，以確認是否真正保護到一線人員。

邱顯智強調，第7類人員是「維持國家安全及社會機能正常運作者」，萬一疫情升到第四級，仍然要出勤服務，且這類人員是名單造冊完後，透過主管機關提報指揮中心，應是主管機關最能夠掌握的群體，但現在顯然在落實上出現問題，甚至逼得公司叫員工去跟一般民眾搶名額。

邱顯智表示，早在6月17日就要求指揮中心公布7類人員的疫苗需求數、已施打數，指揮中心雖然表示相關資料已放在網路上，但事實上只有各縣市施打疫苗狀況。他提出兩點訴求：一、施打名單公開透明，指揮中心應儘速公開各類人員造冊數字、已完成施打數及施打率；二、確實接種，儘速安排第7類人員接種，保障一線人員確實施打。

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