疫苗意願登記逾886萬人 即起暫停開放填寫

COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統第三輪的意願登記已於今天中午12時截止，約有887萬人登記，指揮中心今天公布，將先暫停意願登記，視疫苗新到貨量重開意願登記。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台意願登記實施對象前兩輪為離島民眾、慢性病與50歲以上，13日起再擴大，第三輪疫苗接種意願登記已開放所有18歲以上一般民眾，今天中午12時收單，全國886萬5539人完成意願登記。

截至今天中午12時，僅勾選登記AZ疫苗的人數是41萬799人，占總登記人數4.63%，同時登記願意接種AZ疫苗及莫德納疫苗的人數為454萬1009人，占總登記人數51.22%。堅持只想打莫德納疫苗的民眾為391萬3731人，僅占總登記人數44.15%。

指揮中心指揮官陳時中今天下午指揮中心記者會中表示，第三輪意願登記約495萬人有意願接種AZ疫苗，該系統平台自7月20日上午10時起，將針對第6、8、9、10類及1973年12月31日（含）以前出生的48歲以上民眾，約170萬人會陸續收到簡訊。

陳時中說，預約接種期程至7月22日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AZ疫苗，施打期間為7月23日至7月29日，籲民眾準時前往接種。未來將視疫苗到貨量，每週二發送簡訊，提醒民眾預約接種。如接獲簡訊，但沒有完成預約者，將自動加入下一次簡訊通知名單。

該系統平台自今日中午12時以後將先暫停意願登記，後續視疫苗新到貨量後重開意願登記。此外，重新開啟後，增勾或改勾AZ疫苗者，將於第三輪意願登記接種AZ疫苗495萬人優先處理後，再接續處理。

指揮中心提醒，請民眾須先於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，才能在接到簡訊通知後進行預約。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。

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