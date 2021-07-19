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疫情警戒降級有望？陳時中：已接近降為二級的標準

楊志良揭抗體數據 聯亞主持人：檢測免疫疾病

中央社 / 台北19日電

前衛生署長楊志良接種AZ疫苗掀爭議，他在臉書揭露血液ANA抗體數據，稱自己缺乏抗體，但聯亞疫苗臨床試驗總主持人黃高彬今天表示，ANA抗體是檢測免疫疾病，非COVID-19抗體。

楊志良參與聯亞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗臨床試驗，又接種公費阿斯特捷利康（AZ）疫苗惹議。昨天他在臉書（Facebook）發文指出，接種2劑聯亞疫苗後抽血檢驗，體內ANA抗體數值僅40，而數值要達160以上才是陽性，代表他體內沒有抗體。此說法遭前立委、婦產科醫師林靜儀反駁，表示ANA是風濕免疫疾病的血清指標之一。

中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長、聯亞疫苗臨床試驗總主持人黃高彬今天接受媒體電話聯訪表示，受試者會先抽血檢驗，其中ANA抗體是為了檢查是否有紅斑性狼瘡等免疫疾病，若檢驗陽性就必須排除，屬例行檢查，且試驗前都會與受試者完整說明。

對於楊志良稱聯亞未因應疫情個別解盲，而選擇接種AZ疫苗，等同退出臨床試驗，黃高彬表示，解盲事宜都在受試同意書中載明，正常應在10到11月間完全解盲，如今受試者反悔，「是他違約不是我們違約」。他表示，做臨床試驗較厚道，不會追究受試者。

黃高彬表示，先前疫情嚴峻時，已提出只要衛生福利部食品藥物管理署通過緊急使用授權（EUA），就可緊急解盲，但如今疫情趨緩，解盲較無急迫性。

黃高彬說，為了接種公費COVID-19疫苗而退出臨床試驗的人數約30到40人，但總試驗收案人數超過4000人，對整體數據應沒有太大影響，且當初試驗設計就已預想到有部分受試者中途退出。

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