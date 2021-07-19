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高雄6旬男子接種疫苗隔日昏迷送醫 有心臟等病史

中央社 / 高雄19日電

高市1名60多歲男子17日施打AZ疫苗後，昨天晚上突然昏迷，緊急送醫後於加護病房救治。高雄市衛生局今天表示，男子有心臟等病史，將協助向中央通報疫苗接種嚴重不良反應事件。

全國持續施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，1名60多歲男子17日前往鳳山體育館接種疫苗後，18日突然在家中昏迷。

高雄市消防局表示，18日晚上6時14分接獲通報，指稱鳳山區鳳松路有1名男子呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員到場緊急進行CPR（心肺復甦術）急救處置後送醫急救。

衛生局指出，這名男子有慢性病及心臟病史，17日接種疫苗，18日凌晨感到身體不適曾到醫院急診，診治無異常後離院返家；18日晚間突然昏倒，經緊急送醫後，仍於加護病房救治中。

衛生局表示，個案健康狀況是否與疫苗接種相關，衛生局將依臨床醫師診斷，後續協助向中央通報疫苗接種嚴重不良反應事件，以進一步釐清。

新冠疫苗

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