影／高雄男子接種疫苗隔兩天抽搐昏迷 不良反應待釐清
高雄市鳳山區一名60多歲王姓男子，前天接種疫苗後，昨天晚間6點多在家中突然抽搐昏迷，由消防隊送醫急救，現在加護病房。衛生局表示，個案健康狀況是否與疫苗接種相關，衛生局將依臨床醫師診斷，協助後續向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報，以進一步釐清。
高雄市消防隊指出，昨晚6點14分接到鳳山區一起急病救護，現場一名男性OHCA，沒有呼吸心跳，由救護人員急救處置後送醫。
高雄市衛生局表示，這名60多歲男性，有慢性病及心臟病史，7月17日接種疫苗，18日凌晨感到身體不適曾到醫院急診，診治無異常後離院返家。昨天晚間突然昏倒，經緊急救護送醫目前於加護病房救治中。至於個案健康狀況是否與疫苗接種相關，衛生局將依臨床醫師診斷，協助後續向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報，以進一步釐清。
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