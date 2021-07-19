快訊

疫情反爆離職潮？他：緊急狀態決策讓你看清公司

奧運國手今出征！中華隊68戰將 奪牌就看他們

影／高雄男子接種疫苗隔兩天抽搐昏迷 不良反應待釐清

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市鳳山區一名60多歲王姓男子，前天接種疫苗後，昨天晚間6點多在家中突然抽搐昏迷，由消防隊送醫急救。記者徐如宜／翻攝
高雄市鳳山區一名60多歲王姓男子，前天接種疫苗後，昨天晚間6點多在家中突然抽搐昏迷，由消防隊送醫急救。記者徐如宜／翻攝

高雄市鳳山區一名60多歲王姓男子，前天接種疫苗後，昨天晚間6點多在家中突然抽搐昏迷，由消防隊送醫急救，現在加護病房。衛生局表示，個案健康狀況是否與疫苗接種相關，衛生局將依臨床醫師診斷，協助後續向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報，以進一步釐清。

高雄市消防隊指出，昨晚6點14分接到鳳山區一起急病救護，現場一名男性OHCA，沒有呼吸心跳，由救護人員急救處置後送醫。

高雄市衛生局表示，這名60多歲男性，有慢性病及心臟病史，7月17日接種疫苗，18日凌晨感到身體不適曾到醫院急診，診治無異常後離院返家。昨天晚間突然昏倒，經緊急救護送醫目前於加護病房救治中。至於個案健康狀況是否與疫苗接種相關，衛生局將依臨床醫師診斷，協助後續向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報，以進一步釐清。

新冠疫苗

延伸閱讀

這一國完整接種疫苗的人口比率達48.8% 超越美國

關島疫苗旅遊夯 雄獅：考慮9月持續續推

被攻擊到自嘲可去競選總部打工 連加恩剖疫苗政治因素

趙少康槓陳時中：不公布購買疫苗價格到底誰居心叵測？

相關新聞

第三輪疫苗登記到中午 下波開放名單陳時中下午2時說明

隨著國際助台以及自購的新冠肺炎疫苗陸續到貨，我國展開擴大接種，第九類有重大疾病者和第十類50歲以上對象也自上周五開始接種...

第7類人員疫苗施打亂象 中華電信員工爆：內勤主管先打

新冠肺炎公費疫苗第7類接種對象包含國家關鍵設施必要工作人員，如油氣水電、通訊等基礎設施人員，不過中華電信工會卻爆料，目前...

影／高雄男子接種疫苗隔兩天抽搐昏迷 不良反應待釐清

高雄市鳳山區一名60多歲王姓男子，前天接種疫苗後，昨天晚間6點多在家中突然抽搐昏迷，由消防隊送醫急救，現在加護病房。衛生...

口耳相傳高端疫苗抗體高但不敢張揚？連加恩曝暖心原因

高端疫苗解盲已一個多月，也完成補件，何時通過緊急使用授權，社會各界都高度關注。今上午《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻訪...

高端隨時待命等收EUA開會通知 連加恩六字形容食藥署

高端疫苗解盲已一個多月，也完成補件，何時通過緊急使用授權，社會各界都高度關注。今上午《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻訪...

被攻擊到自嘲可去競選總部打工 連加恩剖疫苗政治因素

高端疫苗已完成補件，但在國產疫苗廠當中，高端受到的攻擊明顯多於聯亞。今上午《新聞放鞭炮》廣播節目主持人周玉蔻訪問有「國產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。