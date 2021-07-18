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傳男子打完AZ疫苗隔天抽搐昏迷 高市衛生局查證中
高雄市傳出一名王姓男子昨天施打AZ疫苗後，今晚在家中突然抽搐昏迷，送醫急救。衛生局表示，尚未接獲這件疫苗不良反應通報，正在查證相關資訊。
全國持續施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，自由時報今晚報導，高雄鳳山區年約60歲王男昨天前往鳳山體育館施打AZ疫苗後返家感覺疲倦，不料今晚在家看電視時，突然全身抽搐倒地昏迷，經送醫仍在搶救。
對此，高市衛生局回應，截至晚間近10時仍未接到這件疫苗不良反應通報，正在查證。
消防局則證實，晚間6時14分接獲鳳山區急病救護通報，一名王姓男子呈現OHCA（到院前心肺功能停止），救護人員緊急進行CPR急救處置後，將他送醫急救。
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