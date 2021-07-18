加強旅館、運輸防疫 桃園擴大接種

「桃園防疫旅館風險比其他地方高，員工都需要先接種疫苗！」桃園市長鄭文燦18日宣布，將讓全市防疫旅館員工、公車司機、桃捷與桃園的國小教師接種疫苗，員工若有接待確診者也將進行PCR採檢。鄭文燦也坦言，中央將不會再有新的造冊名單，請民眾儘速預約，月底桃園有機會達成30%接種率。

鄭文燦表示，桃園18日新增3例本土、1例境外，3例本土都是家戶傳染，鄭文燦也鼓勵民眾不要隱瞞足跡與接觸史，他說，由於桃園防疫旅館55%是回國者、45%是桃園市民，加上也要收置7個Delta高風險區國家的確診者，因此即日起將提高防疫旅館防疫層級。

措施包括：防疫旅館員工全員接種疫苗、確診房間消毒後靜置時間從24小時延長至48小時、接待過確診者的員工會再做PCR採檢，以及確診案例清消工作每房補助5000元。另外，鄭文燦也宣布，桃園565名公車司機、桃捷92名員工也將於19日至21日接種疫苗。

桃園的1.13萬名國小教師也將於22、24兩日接種疫苗。鄭文燦指出，根據國家疫苗接種資訊統計，桃園65到74歲以上已接種17萬人、接種率82.99%是全國第一；75歲以上則有8萬人、接種率74.6%六都第一。而第3輪疫苗意願登記AZ或A+M者有47萬人，單選莫德納者則有41萬人。

鄭文燦對民眾強調，兩款進口台灣的疫苗都是安全、有效的，有疫苗就儘速預約施打，未來中央不再有新的造冊下，是全民都有機會施打疫苗，以目前進度來看，桃園有機會在月底達成30%以上的疫苗覆蓋率。

不過他也提醒，目前還是有幾條隱形傳播鏈尚未找到，疫情要更可控才有機會解封。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦