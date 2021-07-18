呼籲人民施打疫苗 總統自己不打？

蔡總統曾為希望民眾加速施打疫苗，要求七月底達到25%的覆蓋率下達動員令。她也曾呼籲「輪到你，你就打」，但她本人在年齡輪到時，為了等待國產疫苗而無法示範接種。如今疫苗施打既是全民運動，為免總統言行矛盾，她似應先示範施打已有的疫苗，並呼籲國人不用等待國產疫苗，才能儘早提高疫苗覆蓋率，保衛國人健康才是。

許多人追隨總統

蔡英文是在5月13日說，為支持國產疫苗，她要等到國產疫苗上市才接種疫苗，此舉也成功號召了一群人支持國產疫苗、要等著打國產疫苗的民眾，這與科學依據或國人健康防疫似有不符。

因為堅持與蔡英文「同島一命」的粉絲們繼續等待施打國產疫苗，豈不是與蔡英文所呼籲「輪到你，你就打」的說法互相矛盾？也會影響她在7月6日下達、希望7月底前全民施打率能達到25％的指令；難道這些追隨等待施打國產疫苗的人，都成了蔡英文政策的反對者了？

不施打恐有國安問題

再者，總統是三軍統帥及國安領導人，萬一此期間發生重大國安事件，其他政府要員都打了疫苗（打了疫苗不見得百分之百防疫），僅總統堅持等國產疫苗上市再施打，是否會有國安疑慮呢？畢竟國產疫苗仍在二期收尾階段，尚未得到緊急使用授權（EUA）的實質審查核可。

國際上許多國家領導人都親自施打疫苗，以號召民眾全面施打，蔡英文雖做了許多宣示，但在施打疫苗的行動上卻未見與全民「同島一命」，甚至因自己堅持施打國產疫苗，造成支持者追隨，他們既不依年齡順序施打，也無法配合月底達到25％的普及率。

蔡總統似不應任令自己矛盾的政策及呼籲，使民眾無所適從，或因各自解讀造成疫苗施打覆蓋率的延誤。為今之計，只有蔡總統儘速出面帶頭施打國外疫苗，才能保衛國人健康。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦