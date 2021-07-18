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打過疫苗不怕重症 仍有感染機率

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
防疫專家鼓勵民眾多打疫苗，可增加保護力並降低重症機率，但目前社區仍有零星疫情，打完疫苗還是要做好防護措施。圖中為陳秀熙。圖／本報資料照片
防疫專家鼓勵民眾多打疫苗，可增加保護力並降低重症機率，但目前社區仍有零星疫情，打完疫苗還是要做好防護措施。圖中為陳秀熙。圖／本報資料照片

台灣接種率已達兩成，民眾喜孜孜吃下定心丸，不怕Delta變種、血栓與重症，還可以降低染疫率。但接種者如果在疫苗尚未接種完全就脫口罩，容易像英國、韓國一樣疫情復發，因為打過疫苗還是有被傳染及傳染人的機率在；但北醫胸腔內科主治醫生周百謙認為，面對Delta變種病毒，疫苗可雖增加保護力、降低突變機率，但每個人反應狀況不同，他還是建議戴口罩。

太早脫口罩 疫情易復發

陳秀熙指出，國內的疫苗施打率逐漸提高，且疫情的Rt值（基本傳染數）已經連續一個月小於1，如果再配合戴口罩、社交距離的政策，相信疫情會慢慢降低。他並指出，施打1劑疫苗加上戴口罩的防護力，和國外打2劑、但不戴口罩的效果相同。他說，打完1劑疫苗後，還是要將防疫措施做好。

他另外提醒，疫苗接種後到產生保護力，仍需要1至2週時間，為了避免更多老人感染造成重症發生，建議民眾仍須將戴口罩、維持社交距離等NPIs（非藥物介入）措施維持在90%以上。陳秀熙補充說明，就算未來順利解封，在疫苗施打覆蓋率還沒達到群體免疫之前，也還是有機會被感染，之前打疫苗的效果就會降低。

所有人要接種疫苗

台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎也說，如果一個國家達到「高度」群體免疫，理論上滲透進來的病毒不會造成大規模疫情，只會有小規模群聚感染。至於沒有接種疫苗者，隨時都有接觸到新冠病毒的機會。

周百謙則認為，現有的疫苗面對Delta病毒其實保護力都會下降許多，因此他認為即使接種完兩劑疫苗，都還是要戴好口罩、做好邊境管控。不過他提到，接種疫苗可以減少病毒突變機率，疫苗接種率上升，才會讓病毒在人體內突變機率下降。

口罩還是要戴好

他也分析，由於中和抗體是在血液內運作，如果外部的防護沒有做好，病毒還是會附著在呼吸道黏膜上。且目前國際疫苗實驗的規模都不夠大，AZ、莫德納與BNT等疫苗的保護力在不同時間的狀況也有很多不同的數據，加上疫苗在每個人體內產生中和抗體的情況不同，他呼籲民眾，由於病毒跟過去不同，即使接種完兩劑疫苗還是要戴好口罩、做好外部防疫。

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