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AZ接種後發燒一天 醫師：服藥退燒

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
接種AZ疫苗前，民眾可以先考慮自己需不需要有人做後續照顧。（林志怡／台灣醒報）
接種AZ疫苗前，民眾可以先考慮自己需不需要有人做後續照顧。（林志怡／台灣醒報）

打完AZ疫苗後不少人發燒又頭痛，適時服藥可緩解症狀。近日多位名人在網路上分享自己接種 AZ 後出現發燒、頭痛、骨頭痠痛等症狀。北醫胸腔內科主任周百謙建議，民眾可透過多休息緩解這些「系統性副作用」，但出現 39 度高燒時需服普拿疼紓緩症狀。

接種後發燒、頭痛兩天

資深媒體人李秀姬在 7 月 16 日接種 AZ 疫苗，並在臉書分享自己經歷的副作用。她說，打完疫苗後約 8 小時開始出現頭痛，服用普拿疼睡了一晚，隔天一早又被頭痛痛醒，一天內總共吃了 4 次止痛藥，才恢復正常。

中視資深新聞導播徐晨瑋則在該篇貼文下回應表示，她接種疫苗後也半夜發燒、體溫高達 39.3 度，且全身痠痛，也服用了兩次普拿疼，經過整整一天半，相關症狀才有所緩解。

知名主持人林道遠也在 7 月 16 日以第九類身份接種 AZ 疫苗。他向媒體指出，他是打完疫苗的第二天，骨頭痠痛的感覺像是「被車撞」一樣，不得不吃止痛藥，但也慶幸夫妻沒有在同一天打疫苗，不然小孩就沒人可顧了，也建議其他想要接種疫苗的民眾，可以再有其他人協助照顧的情況下接種。

避免疲勞可減緩副作用

對於前述的疫苗副作用，周百謙解釋，身體在面對疫苗的外來抗原時，會產生像發燒等系統性副作用，通常在家多喝水、多休息就可以緩解，但如果發燒到 39 度以上、身體極度不適，或產生嚴重頭痛，建議民眾可以服用普拿疼，來降低暫時性的系統性副作用。

重點是，如果發燒，民眾哪裡都去不了。周百謙說，這類副作用通常再休息後就會緩解，民眾在打完針後儘量不要太疲勞，可適度使用疫苗假作緩衝，避免過度勞累，讓不適症狀持續存在。

接種前先考量是否需要陪同

周百謙提醒，多數民眾都是在返家後一段時間才產生副作用，民眾可以先考量自己的需要，事先安排自己是否需要有人在接種疫苗後陪同、照顧。

以發燒為例，目前多數公共場所都設有體溫監測系統，疫苗接種者因副作用而發燒的期間，極可能因為體溫超標而被商家拒於門外，此時就會需要有人協助照料、採買。

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