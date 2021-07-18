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為何不公布疫苗採購價 陳時中：怕進貨受干擾

中央社 / 台北18日電
陳時中表示，現在要求公布疫苗採購價格有點居心叵測，過去已講過很多次，合約寫得清清楚楚，價格是雙方保密事項，若破壞合約可能影響契約有效性或進貨時程。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影
陳時中表示，現在要求公布疫苗採購價格有點居心叵測，過去已講過很多次，合約寫得清清楚楚，價格是雙方保密事項，若破壞合約可能影響契約有效性或進貨時程。聯合報系資料照片／記者許正宏攝影

因保密協定，COVID-19疫苗採購價無法公布，指揮中心指揮官陳時中今天再被問及此事。他認為，現階段問疫苗採購價，恐使進貨受干擾，「現在叫我講價格有點居心叵測」。

陳時中在中央流行疫情指揮中心記者會被媒體問到為何不公布疫苗採購價格，他表示，現在要求公布疫苗採購價格有點居心叵測，過去已講過很多次，合約寫得清清楚楚，價格是雙方保密事項，若破壞合約可能影響契約有效性或進貨時程。

陳時中還強調，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗採購價必須保密，怕COVID-19疫苗進貨受干擾，不要一直問COVID-19疫苗採購價，以免進貨時程真的因此受到負面影響。

另外，中央採購疫苗預算67億元，遭到國民黨立委質疑花費與實際帳目不符。陳時中回應，政府單位在採購前都會設下預算數及權責數，現在付出的現金流狀況，是因為國內到貨量相對沒這麼多，還有尾款沒有支付，所以使用的現金數量當然沒到達預算數目。

疫苗除價格受爭議外，簽約時程也備受關注，據國內多家媒體引用泰國媒體ISRANews的17日報導，公衛部長參威拉軍（Anutin Charnvirakul）與AZ疫苗的機密信件內容，寫到台灣早在去年10月就簽約採購AZ疫苗，但因代工廠產能，導致延遲到貨。

對此，陳時中僅說，沒有看過這份文件，台灣是去年9月底與COVAX簽約COVID-19疫苗，10月底就跟AZ公司簽約，談判時間更早，大概早了2至3個月。

新冠疫苗 陳時中

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