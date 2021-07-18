國產疫苗荊棘載途 專家曝：這方向可走出新的路

高端、聯亞兩家國產疫苗風波不斷，副總統陳建仁參與高端試驗，頻讚疫苗有效，日前卻自曝是打安慰劑組，對照先前說法不免令人質疑。參與聯亞試驗的前衛生署長楊志良，則批評聯亞不告知打的是疫苗組，逕自跑去混打ＡＺ疫苗，讓國產疫苗尚未取得ＥＵＡ，卻打擊國人對國產疫苗信心。國產疫苗除了力拚三期試驗，台大、長庚等醫院展開混打試驗，長庚透露考慮做ＡＺ加國產疫苗，專家普遍看好國產疫苗混打試驗，以目前情況下，也是另一條可發展之路。

前疾管局局長、陽明交大公衛所兼任教授張鴻仁表示，混打就是「站在別人肩膀上開拓市場」，是一個重要的商業策略，像是ＢＮＴ無法進入大陸市場，代理商上海復星加做混打科興疫苗與ＢＮＴ實驗。日本考量國際疫苗已實際投入使用，日國產疫苗公司第一三共也研擬採用「非劣性試驗」，類似免疫橋接方式，比較施打第一三共疫苗者和已實際使用疫苗者體內的抗體量，認同未來台灣國產疫苗朝此方向規劃。

張鴻仁認為，國產疫苗若要踏出國際，國內一定要先核准上市、使用，先有國內市場才有國際市場，但他強調沒有國際標準，只有各國標準，像是世界衛生組織（ＷＨＯ）認可六款疫苗，包括ＡＺ、嬌生、莫德納、ＢＮＴ輝瑞、中國國藥及科興，但美國就不承認ＡＺ疫苗，若要走到國際市場，還是得符合各國標準。

中華民國防疫學會理事長王任賢肯定長庚要做ＡＺ加國產疫苗混打實驗，不過他認為，國產疫苗爭取通過ＥＵＡ的前提，是國家急需疫苗對抗病毒，隨著國際疫苗陸續到位，國產疫苗尚未做三期試驗，在預防疫情上沒有緊急ＥＵＡ的授權空間，建議藥廠若三期試驗對於變異株無效，不如就此停住，改作與其他疫苗混打實驗，或是改研發次世代疫苗，以備未來國內救援疫苗用途。

台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，混打以學理上來說可以接受，仍建議要有實證醫學佐證，台灣勢必要發展國產疫苗，未來才不會遇到供貨時間不穩定或受其他因素影響。他提醒，很多混打研究顯示抗體濃度較高，但副作用也相對多，若疫苗供應足夠，加上疫情控制有好的效果，其實也未必一定要混打。

邱南昌認為，全球去年二、三百個國家各自發展國產疫苗，能走到準備申請ＥＵＡ的不多，台灣在有限資金下發展至今，已經很不錯，台灣過去協助國際藥廠做過許多人體試驗，標準嚴謹且比照國際，台灣人不應過度唱衰。先前有報導稱國產疫苗對Delta變異株保護力下降，他說不管是哪一種疫苗，碰到Delta抗體效果都很差，也是Delta成為全球主流原因，但重點是染疫後造成重症或死亡很少。

商品推薦