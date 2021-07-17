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已打2劑疫苗滿14天 醫護、患者及陪病免強制採檢

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已打2劑疫苗滿14天 醫護、患者及陪病免強制採檢

中央社 / 台北17日電
醫護人員、住院病人與陪病者，若完整接種2劑疫苗滿14天，可免強制採檢。圖為台灣民眾施打疫苗。 聯合報系資料照／記者陳俊智攝影
醫護人員、住院病人與陪病者，若完整接種2劑疫苗滿14天，可免強制採檢。圖為台灣民眾施打疫苗。 聯合報系資料照／記者陳俊智攝影

國內COVID-19疫情趨緩，疫苗接種持續進行，社區傳播風險降低，中央流行疫情指揮中心15日發函，醫護人員、住院病人與陪病者，若完整接種2劑疫苗滿14天，可免強制採檢。

衛生福利部次長石崇良告訴中央社記者，先前因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情，除了住院病人與陪病者入院前須強制採檢外，醫護人員幾乎每週都要採檢，相當辛苦，還有護理師因採檢疼痛不適落淚，讓人不捨。

石崇良說，考量疫情趨緩社區傳播風險降低，且許多醫護或高齡者已完成2劑COVID-19疫苗接種，因此免除相關強制採檢規定，新制自15日起施行。

在醫護人員方面，急診、加護病房或直接照顧疑似或確診COVID-19病患的醫護人員，依規定每5至7天要進行PCR採檢，但若已接種2劑COVID-19疫苗滿14天，可不必強制採檢。

在病人方面，石崇良說，住院病人或陪病者必須視症狀或暴露接觸史，在入院前進行抗原快篩或PCR採檢；另高風險地區台北與新北市的急診病人或孕產婦，則須做抗原快篩，但前述對象若已完成2劑疫苗接種滿14天，同樣可不必強制採檢。

石崇良也提到，一般門診病人不須採檢，但門診洗腎患者每週要到院3次，每次停留約4小時，往來頻繁且停留時間長，因此在高風險的台北與新北門診洗腎病患有相關快篩規定，但目前洗腎病患疫苗接種率已達8成以上，故放寬只要接種1劑疫苗滿14天，也可不必強制採檢。

至於曾確診COVID-19者，石崇良說，符合解除隔離條件後且距發病日3個月內，與完整疫苗接種後14天一樣，同樣有免疫保護力，感染風險低，因此也適用不須強制採檢規定。

但石崇良強調，若病人或陪病者有相關症狀、經評估有必要者，或者醫護人員自覺不安心，仍可進行公費採檢。

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