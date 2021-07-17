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首劑接種AZ疫苗過敏、不良反應 可例外混打莫德納

中央社 / 台北17日電
指揮中心開放接種第1劑AZ疫苗過敏者，10週後可改打莫德納疫苗。 聯合報系資料照
指揮中心開放接種第1劑AZ疫苗過敏者，10週後可改打莫德納疫苗。 聯合報系資料照

疫情指揮中心開放接種第1劑AZ疫苗過敏者，10週後可改打莫德納疫苗。指揮中心發言人莊人祥表示，民眾可持不良通報、醫師診斷證明，至原門診或旅遊醫學門診預約接種。

全球加緊腳步接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，也有不少國家開放混打不同廠牌的疫苗，中央流行疫情指揮中心已著手進行AZ混打莫德納疫苗試驗，將作為國內開放與否的參考依據。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，指揮中心確實正在朝開放混打的方向研議，若真開放混打，台灣對於疫苗到貨量的壓力將減少，疫苗施打跟涵蓋率應用上會更好，但仍須考量效益與安全性，若都能兼顧，混打確實是很好的選擇。

媒體提問時指出，若指揮中心開放第2劑混打其他廠牌疫苗，可望帶動接種AZ疫苗的意願。

陳時中說，未來疫情、疫苗等各方面的狀況變化很快，AZ混打莫德納疫苗的研究也會愈來愈多，相信也會有各種疫苗混打組合，會請專家密切注意，盡量尋找安全、效益又高的方向來開放。

不過，針對接種第1劑疫苗後出現過敏等不良反應的民眾，指揮中心近日發出公文，開放第2劑可合法混打其他廠牌疫苗。

陳時中說，接種疫苗後過敏或出現嚴重不良反應者屬於特殊情形，基於疫苗安全，可以徵詢醫師意見後，第2劑改打其他廠牌疫苗；第1劑接種AZ疫苗者，第2劑可改打莫德納疫苗，即便非第1到3類對象仍可例外接種第2劑。

指揮中心發言人莊人祥表示，第1劑施打AZ疫苗後，出現不良反應及過敏反應者，可持不良通報及醫師診斷證明等證明，至原門診或旅遊醫學門診施打第2劑莫德納疫苗，但因不確定各醫院莫德納疫苗存量，後續也可依各縣市衛生局規定安排集中施打。

不過，媒體也詢問，第1劑接種莫德納疫苗的民眾若嚴重過敏，第2劑該打什麼疫苗。

陳時中說，第1劑莫德納疫苗過敏者，第2劑可改打其他廠牌疫苗，不是為了效益考量，而是在沒有更好的選擇下，避免遇到更壞的狀況，有些醫師也會建議暫緩施打第2劑，建議可和醫師商量。

新冠疫苗 AZ疫苗 莫德納疫苗

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