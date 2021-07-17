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不再獨鍾莫德納 11日以來逾100萬人改變心意

中央社 / 台北17日電
全台逾840萬人完成疫苗意願登記，某些民眾不再獨鍾莫德納疫苗，7月11日以來累計逾100萬人變心，願打AZ疫苗。 路透
全台逾840萬人完成疫苗意願登記，某些民眾不再獨鍾莫德納疫苗，7月11日以來累計逾100萬人變心，願打AZ疫苗。 路透

指揮中心統計，截至下午5時，全台逾840萬人完成疫苗意願登記，相較昨天更有近20萬人改變心意，不再獨鍾莫德納疫苗，7月11日以來累計逾100萬人變心，願打AZ疫苗

中央流行疫情指揮中心今天公布第三輪疫苗意願登記資料，截至下午5時，全台有超過840萬人登記疫苗接種意願，其中30萬餘人登記AZ疫苗、約占總人數3.64%，409萬人登記莫德納疫苗、占48.77%，另有400多萬人同時登記AZ與莫德納疫苗、占47.59%。

指揮中心進一步分析，7月11日下午2時以來，重新選擇AZ的人數累計超過101萬人，相較昨天下午5時的81萬人，短短1天有近20萬人改變心意，不再獨鍾莫德納。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台第三輪登記原訂於15日下午5時截止，後來又延長至19日中午12時，也令先登記的民眾感到不公平。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，他明白先登記的民眾心裡會有點不平衡，但疫苗接種是採長幼有序，不是先登記先打，未來只要有新的疫苗抵台，就會盡快擴大接種。

另外，有民眾反映吃了10年高血壓藥，卻因近年胃食道逆流導致主診斷改變，而未被列在第9類優先接種名單內。

陳時中說，疫苗規定確實可能掛一漏萬，若真符合高風險族身分，可向醫院、衛生局提出優先接種申請，但目前已開放民眾登記疫苗意願，若特地申請優先接種，實際打到的時間可能比登記預約平台還要慢。

新冠疫苗 莫德納疫苗 AZ疫苗

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