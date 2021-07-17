逾491萬人次打疫苗 陳時中：看見疫情控制可能

昨天全台超過28萬人次接種疫苗，再創單日新高，累計491萬人次接種，疫苗涵蓋率突破20%。指揮中心指揮官陳時中表示，這不僅是重要里程碑，也讓他看到疫情控制可能。

根據中央流行疫情指揮中心統計，昨天全台共有28萬6人次接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，累計491萬6652人次接種，疫苗涵蓋率達20.4%、劑次人口比達20.93%。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，疫苗涵蓋率20%是國內疫苗接種邁入第一個里程碑，根據國外經驗，疫苗涵蓋率超過20%，就能漸漸看出疫苗效應，超過40%會開始出現防疫效果，超過60%群體免疫情況會更好。

陳時中指出，今天不僅本土病例首見個位數，疫苗涵蓋率又達到20%，「感覺到看到疫情控制的可能」，但未來還是要持續努力，根據疫苗到貨狀況，來多少、打多少，盼大家一起提升涵蓋率。

隨疫苗接種加速，外界也好奇，高風險族群的疫苗涵蓋率是否陷入瓶頸。

指揮中心發言人莊人祥表示，75歲以上高齡族群覆蓋率已達66.78%以上；陳時中也說，65歲至74歲民眾持續接種疫苗，涵蓋率已達70.94%，相較此族群流感疫苗涵蓋率僅55%，COVID-19疫苗涵蓋率並不低。

另外，日本厚生勞動省擬將莫德納疫苗接種年齡，從原本18歲以上放寬到12歲以上。陳時中說，台灣會根據緊急使用授權（EUA）通過情形，跟著國際腳步來做。

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