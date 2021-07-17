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台中爆6甄務人員捨AZ打莫德納 市府：沒違法但有瑕疵

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市新聞局長黃國瑋對「台中市有6名列國教署甄試人員的高中老師被爆特權，捨專案指定AZ疫苗而至另一家醫院打莫德納疫苗，是否有違法？」說明，疾管署回覆，沒有違法，可能有點瑕疵。圖／台中市政府提供
台中市新聞局長黃國瑋對「台中市有6名列國教署甄試人員的高中老師被爆特權，捨專案指定AZ疫苗而至另一家醫院打莫德納疫苗，是否有違法？」說明，疾管署回覆，沒有違法，可能有點瑕疵。圖／台中市政府提供

台中市新聞局長黃國瑋今天下午三時在台中市疫情指揮中心線上記者會回覆記者詢問有關「台中市有6名列國教署甄試人員的高中老師被爆特權，捨專案指定打AZ疫苗而至另一家醫院打莫德納疫苗，是否有違法？」說明，按中央相關規範，疾管署回覆，沒有違法，可能有點瑕疵。

黃國瑋說，國教署為配合7月24日全國教師甄試，安排甄試工作人員7月8日至16日專案接種疫苗，這6名高中老師為甄試工作人員。通常中央針對專案接種者媒合醫院並通知，專案接種者應依中央通知地點與時間接種。

黃國瑋說明，對於媒體詢問有關台中未來如何預防？由於台中的莫德納疫苗所剩無幾，且保留給孕婦，及第二劑的醫事人員為主，也請各醫療院所遵循相關的規範。

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