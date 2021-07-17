聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中爆6甄務人員捨AZ打莫德納 市府：沒違法但有瑕疵
台中市新聞局長黃國瑋今天下午三時在台中市疫情指揮中心線上記者會回覆記者詢問有關「台中市有6名列國教署甄試人員的高中老師被爆特權，捨專案指定打AZ疫苗而至另一家醫院打莫德納疫苗，是否有違法？」說明，按中央相關規範，疾管署回覆，沒有違法，可能有點瑕疵。
黃國瑋說，國教署為配合7月24日全國教師甄試，安排甄試工作人員7月8日至16日專案接種疫苗，這6名高中老師為甄試工作人員。通常中央針對專案接種者媒合醫院並通知，專案接種者應依中央通知地點與時間接種。
黃國瑋說明，對於媒體詢問有關台中未來如何預防？由於台中的莫德納疫苗所剩無幾，且保留給孕婦，及第二劑的醫事人員為主，也請各醫療院所遵循相關的規範。
疫情快報
▪【疫情專題】7月17日本土首降個位數！增8本土、4境外
▪【今日疫情懶人卡】廣達電員工一家5口染疫 彰化確診男曾至屏東出差
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言