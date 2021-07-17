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AZ混打莫德納疫苗 陳時中：若資料夠或免等3個月

中央社 / 台北17日電

混打COVID-19疫苗已成國際趨勢，有媒體指出，國內AZ混打莫德納試驗可望於1個月交出初步成果。指揮中心指揮官陳時中說，若國外有更多有效資料且經專家討論，有機會不用等到3個月。

因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，全球COVID-19疫苗接種速度加快，混打議題備受關注。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳昨天指出，先前疫苗諮詢小組曾針對國外AZ加BNT疫苗混打試驗資料進行討論，都認為效果確實比較好，但不建議直接將BNT替換成莫德納，將以國內小規模試驗結果作為政策參考依據。

不過，蘋果日報今天報導指出，AZ加莫德納疫苗混打試驗若順利，1個月後就有初步成果，未來也可能開放混打AZ加BNT。

衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）成員、林口長庚醫院副院長邱政洵今天接受中央社記者訪問時說，全球因疫苗分布不均、採購量也不足，混打疫苗不僅增加疫苗使用效率，也有機會讓疫苗免疫、保護效果加乘，可見混打將成為未來趨勢。

不過，邱政洵說，疫苗混打無論在安全性、效果上，都不是專家說了算，必須由科學證據來說話。

他指出，就目前資料看來，國外已發表多項AZ加BNT疫苗混打試驗，無論在安全性、免疫性都有不錯表現，若未來真有BNT疫苗來台，先行開放混打的機會相對高。

邱政洵說，在AZ加莫德納疫苗混打方面，這週「新英格蘭醫學期刊」首度公布一項80多人的小型研究，安全性、免疫性都不錯，但相關研究仍少，且國外混打數據都來自西方人種，是否同樣適用於亞洲人種仍是一大問號，因此衛福部才鼓勵國內醫界展開試驗，盼取得本土的數據。

至於AZ加莫德納疫苗混打試驗是否有機會力拚1個月內交出初步結果，邱政洵說，相關試驗至少要花上3個月，目前長庚也在規劃2劑AZ、2劑莫德納及AZ加莫德納的混打研究，其中混打試驗已提出申請，待衛福部審查通過才開始。

另外，邱政洵指出，因應未來國產疫苗可能取得緊急使用授權（EUA），屆時待疫苗可合法使用後，也可能進一步展開AZ加國產疫苗相關試驗，他強調這只是可能方向，未來將視國產疫苗EUA進度，做下一步決定。

疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，根據目前規劃，AZ加莫德納疫苗研究結果至少要3個月才會出爐，有本土數據再開放會更有信心，但如果國外有更多有效的資訊釋出，且經過專家討論，或許有機會不用等到3個月就能做決定，總之只要有更多科學證據證實有效、安全性，就會朝開放的方向研議。

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