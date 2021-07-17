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影／憂打疫苗血栓？ 醫：染疫血栓風險遠高於疫苗

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
醫師蔡昇達說，英國研究證實，新冠肺炎患者住院中靜脈血栓機率為百萬分之3萬，風險遠高於施打疫苗引起腦部靜脈血栓的百萬分之 14.7。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
醫師蔡昇達說，英國研究證實，新冠肺炎患者住院中靜脈血栓機率為百萬分之3萬，風險遠高於施打疫苗引起腦部靜脈血栓的百萬分之 14.7。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

中國醫藥大學附設醫院神經部醫師蔡昇達說，門診詢問度最高是施打疫苗血栓問題，英國研究證實，疫苗造成腦部靜脈血栓機率為百萬分之14.7，是罕見的併發症，新冠肺炎病患住院中靜脈血栓機率百萬分之3萬到20萬，風險遠高於施打疫苗引起併發症；染疫後的大部份症狀皆會恢復，僅有少數病人留下長期後遺症，接種疫苗是避免染疫重症、死亡的最佳解方。

蔡昇達說，疫苗造成的嚴重不良反應相當少見，若對接種疫苗有疑慮可至相關科別門診諮詢，民眾若符合資格應盡快接種，保護自己也保護朋友及家人。

蔡昇達說，新冠肺炎肆虐全球，除了呼吸道症狀之外，也會影響神經系統，中國附醫神經部團隊在神經部主任蔡崇豪帶領下，回顧去年5月發表於神經學前沿期刊的「新冠肺炎的神經學表現研究」發現，常見的嗅味覺異常、頭痛、肌肉痠痛、頭暈、腦中風、癲癇等神經學症狀皆是可恢復的。

蔡昇達指出，歐美及中東地區研究證實嗅味覺改變症狀在一用已開始逐漸恢復，一年之後，96%的病人嗅味覺皆恢復，原理為免疫反應造成嗅味覺細胞發炎，造成嗅味覺的喪失。不過，也有研究指出，新冠肺炎可能對會對腦部造成長期影響，

蔡昇達說，梗塞性腦中風為腦部動脈血栓，台灣腦中風學表示中風急性期兩周內不建議施打，穩定後還是應該施打，因為好處還是遠大於壞處。大陸武漢去年研究1875名新冠肺炎患者， 其中50名中風病史患者有較多的慢性病、較容易發生呼吸衰竭及入住加護病房。因此曾中風後的病人應接種疫苗，避免重症或死亡，而抗血小板藥物(如阿斯匹靈、保栓通)及抗凝血藥物皆不需停用、亦不會增加接種疫苗的副作用。

此外，巴金森氏病患者，若符合資格者應盡速施打疫苗，打疫苗當天無須停藥，注射部位可選擇動作較差側的手臂。

新冠疫苗 血栓 慢性病

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