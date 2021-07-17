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提早解盲惹議 陳建仁：堅持到底大家加油
前副總統陳建仁先前參加高端疫苗二期臨床試驗，並在前天晚上表示，自己是打了安感劑，引發打安感劑還替國產疫苗背書爭議。陳建仁今天在臉書分享一則「逾300人比陳建仁早知道解盲結果」報導，並表示相信台灣的生醫研發，必能在世界上發光發熱。
陳建仁所分享的雜誌報導內文提及，同樣參與高端臨床試驗的受試者，至少有300人比陳建仁更早得知解盲結果。作者也指出，自己本身也是高端疫苗二期臨床試驗的受試者之一，在7月9日便得知試驗結果，比陳建仁早了5天。
陳建仁今天在臉書表示，感謝各位和他一起参與疫苗臨床試驗的伙伴們，「讓我們堅持到底，大家加油」，相信台灣的生醫研發，必能在世界上發光發熱。
網友留言表示，「謝謝大仁哥！支持為台灣生技產業發展奮戰的每一個人！台灣加油，天佑台灣」、「感謝大仁哥和各位受試者為疫情，也台灣生技產業的付出與支持」、「謝謝聖騎士」。
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