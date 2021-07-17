疫苗接種莫德納意願狂超AZ 醫建議「優先打AZ」3個月後知分曉

全國已有814萬人填寫疫苗接種意願，雖然AZ疫苗數量最多，但截至昨日仍有51％民眾只願打莫德納，剩下近46％則是莫德納、AZ兩種疫苗皆可。新光醫院副院長洪子仁近期接受專訪指出，「聰明人不會堅持打莫德納」，建議先接種AZ疫苗，3個月後BNT若到貨，還有機會混打疫苗。

洪子仁昨日接受廣播節目「蔡詩萍嗆新聞」表示，台大醫院有接受政府委託進行混打臨床試驗，相信實驗結果很快可以出爐，若效果、安全性、副作用都在可控範圍，中央有機會開放混打。

洪子仁指出，目前國際上已有些國家開放AZ+BNT混打，雖然仍會出現不良反應，但多數數據效果都不錯。他說，目前國內AZ疫苗最多，與其苦苦等待，不如先去接種，將免疫力先提升，若沒有接種免疫力就是0分，施打後至少有個60分。

洪子仁說，無法預料下次是否又會出現大波感染，接種第一劑後，也須等8到12週才可再度接種第二劑，若現在接種，3個月後鴻海、台積電捐贈的1000萬BNT也差不多會到貨，屆時政府可能開放混打，而施打過AZ疫苗的人就有機會混打。

洪子仁表示，現在打AZ疫苗的人很聰明，未來可攻可守，頂多第二劑再打AZ，仍有多元的選擇權。

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