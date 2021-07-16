籲別急著混打疫苗！ 醫揭「思考3關鍵」：為何用自己做實驗？

國內疫苗貨量不足，近日陸續傳出不少「支持混打」的聲浪，對此，醫師林靜儀表示，國外有部分國家開放混打，主要是因供貨不足，以及針對接種第一劑後出現嚴重副作用的族群，因此她實在不解國內現在就有人支持混打的原因，直呼「為什麼要用自己身體做實驗？」

中山醫學大學附設醫院婦產部醫師林靜儀透過臉書發文表示，其他國家開放疫苗混打，目前主要的考量有二點，一是疫苗的供貨量不足，無法如期讓所有人都施打同一廠牌；另一原因則是讓接種第一劑後出現嚴重、難以承受的副作用之族群，可以在第二劑換一家廠牌施打。

她接著提出三大思考關鍵，首先，不論是AZ 、莫德納、輝瑞或嬌生，甚至是科興等，市面上各藥廠出爐的疫苗，都至少已經完成二期、正在進行三期研究，需要間隔幾週、疫苗效力如何等數據，都是基於先前研究加上後來追蹤的結果，比近期才開始觀察混打效果的「小型追縱研究」更可信賴。

第二，每一種疫苗接種後產生的抗體濃度、防護力，目前都已經完成二期、實驗室和人體實驗，以及追蹤了半年至一年的接種狀況，但至今還是有許多人質疑「這疫苗是不是不夠有效」，更不用說才剛開始研究、根本沒追蹤多久的混打效用。

第三，每年各國都會施打的流感疫苗，已經技術成熟且歷經數十年的研究資料，各廠牌使用的技術也相差不大，所以每當開放流感疫苗接種時，各國都會依照對病毒突變株的猜測來向藥廠購買，換句話說，流感疫苗就是一種混打；而以當前趨勢來看，她認為COVID-19很可能也會成為往後需定期施打疫苗預防的疾病，因此混打一定會是「未來」的研究方向，但不必在研究出爐前的「現在」就搶著開打。

林靜儀文末總結，新冠肺炎疫苗的混打，在未來可能是趨勢，甚至成為常態，就像大家打流感疫苗時，從來不會特別記廠牌和間隔時間，但現在則尚需更多研究和實驗結果，因此，她認為國人不必「在人體試驗還沒做完之前，就要用自己身體做實驗」。

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