814萬人登記疫苗意願 17萬人1天內變心願打AZ

截至今天下午5時，全國有814萬人登記COVID-19疫苗意願，約51%民眾願打莫德納、3%願打AZ、45%兩廠牌都行；值得注意的是，短短1天內逾17萬人改變心意，願打AZ疫苗。

中央流行疫情指揮中心13日開放滿18歲以上民眾，到COVID-19疫苗預約平台登記接種意願。

截至今天下午5時，全國已有814萬4390人完成意願登記，登記AZ疫苗的人數有25萬1742人、占總登記人數3.09%，登記莫德納疫苗有418萬9049人、占51.43%，有370萬3599人同時登記兩廠牌疫苗、占45.47%。

值得注意的是，7月11日下午2時至昨天下午5時，有63萬7958人不再獨鍾莫德納疫苗，重新將AZ疫苗納入接種意願，到了今天下午5時已增至81萬2312人，短短1天超過17萬人改變心意願打AZ疫苗。

至於多達400多萬人只想打莫德納疫苗，外界也好奇指揮中心為何不追加購買。指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，現階段莫德納疫苗量確實無法很快滿足需要的人，只能先依長幼有序規定往下開放，相關採購也在持續進行。

不過，陳時中也指出，最近光是鴻海、台積電加上慈濟基金會預計購買的BNT疫苗就將近1500萬劑，若能掌握到貨時程，會將其納入疫苗施打計畫，也呼籲民眾儘速登錄疫苗接種意願，接到簡訊通知就代表有預留疫苗，可預約接種。

陳時中表示，根據目前掌握的情形，現有疫苗量至少可以再撐2到4週，但第4週可能就會開始有點不夠用，會持續關注泰國的AZ疫苗廠供應狀況有無變化。

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