814萬人登記疫苗意願 17萬人1天內變心願打AZ
截至今天下午5時，全國有814萬人登記COVID-19疫苗意願，約51%民眾願打莫德納、3%願打AZ、45%兩廠牌都行；值得注意的是，短短1天內逾17萬人改變心意，願打AZ疫苗。
中央流行疫情指揮中心13日開放滿18歲以上民眾，到COVID-19疫苗預約平台登記接種意願。
截至今天下午5時，全國已有814萬4390人完成意願登記，登記AZ疫苗的人數有25萬1742人、占總登記人數3.09%，登記莫德納疫苗有418萬9049人、占51.43%，有370萬3599人同時登記兩廠牌疫苗、占45.47%。
值得注意的是，7月11日下午2時至昨天下午5時，有63萬7958人不再獨鍾莫德納疫苗，重新將AZ疫苗納入接種意願，到了今天下午5時已增至81萬2312人，短短1天超過17萬人改變心意願打AZ疫苗。
至於多達400多萬人只想打莫德納疫苗，外界也好奇指揮中心為何不追加購買。指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，現階段莫德納疫苗量確實無法很快滿足需要的人，只能先依長幼有序規定往下開放，相關採購也在持續進行。
不過，陳時中也指出，最近光是鴻海、台積電加上慈濟基金會預計購買的BNT疫苗就將近1500萬劑，若能掌握到貨時程，會將其納入疫苗施打計畫，也呼籲民眾儘速登錄疫苗接種意願，接到簡訊通知就代表有預留疫苗，可預約接種。
陳時中表示，根據目前掌握的情形，現有疫苗量至少可以再撐2到4週，但第4週可能就會開始有點不夠用，會持續關注泰國的AZ疫苗廠供應狀況有無變化。
▪【疫情專題】7月16日增29本土、4死、3境外
▪【今日疫情懶人卡】廣達1主管確診 環南市場篩千人揪3陽
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言