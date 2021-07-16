醫界籲混打疫苗被已讀不回？陳時中：研究都在做

醫界呼籲開放AZ混打莫德納疫苗，質疑中央「已讀不回」。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說「我們不是天天都在回嗎？」他強調相關研究都在進行中，有科學證據才會開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打亂象頻傳，醫界質疑中央流行疫情指揮中心對於醫界呼籲開放混打疫苗的意見「已讀不回」。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中反問：「我們不是天天都在回嗎？」他強調相關研究都在進行中，指揮中心也希望給民眾更好的保護力，但必須要有科學證據。

陳時中說，藥物都有一定副作用，多接種一種不同性質疫苗，就多一種出現副作用的可能性，多觀察國外施打情況再決定是否開放混打，對民眾疫苗安全性也有幫助。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也表示，先前國外阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打輝瑞BNT疫苗試驗資料出爐後，疫苗諮詢小組裡就曾討論此事，並採共識決。

張上淳說，根據現有資料看來，AZ加BNT確實比2劑都打AZ的免疫效果來得好，但是否可直接以同為mRNA疫苗的莫德納取代BNT，還缺乏實證資料，因此國內已著手進行小規模試驗，希望作為政策參考依據。

張上淳表示，混打試驗不只一個團隊在執行，由於團隊內分有不同組別，接種第2劑後隔兩週要抽血驗抗體和細胞免疫反應，隔1個月、3個月再抽一次，因此要完整完成試驗，確實需要一段時間，但未來若有初步結果，可先提供給疫苗諮詢小組，可望加速決策。

張上淳指出，這幾天國外有一項80多人的小規模試驗，研究AZ加莫德納混打效果，確實發現AZ加莫德納免疫反應更好，近期也會在疫苗諮詢小組檢視這結果。

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