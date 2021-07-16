快訊

美利堅「不」合眾國！民調指這兩群人最想脫美

俄國西伯利亞地區驚傳客機失蹤 機上載有17人

醫界籲混打疫苗被已讀不回？陳時中：研究都在做

中央社 / 台北16日電

醫界呼籲開放AZ混打莫德納疫苗，質疑中央「已讀不回」。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說「我們不是天天都在回嗎？」他強調相關研究都在進行中，有科學證據才會開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打亂象頻傳，醫界質疑中央流行疫情指揮中心對於醫界呼籲開放混打疫苗的意見「已讀不回」。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中反問：「我們不是天天都在回嗎？」他強調相關研究都在進行中，指揮中心也希望給民眾更好的保護力，但必須要有科學證據。

陳時中說，藥物都有一定副作用，多接種一種不同性質疫苗，就多一種出現副作用的可能性，多觀察國外施打情況再決定是否開放混打，對民眾疫苗安全性也有幫助。

指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也表示，先前國外阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打輝瑞BNT疫苗試驗資料出爐後，疫苗諮詢小組裡就曾討論此事，並採共識決。

張上淳說，根據現有資料看來，AZ加BNT確實比2劑都打AZ的免疫效果來得好，但是否可直接以同為mRNA疫苗的莫德納取代BNT，還缺乏實證資料，因此國內已著手進行小規模試驗，希望作為政策參考依據。

張上淳表示，混打試驗不只一個團隊在執行，由於團隊內分有不同組別，接種第2劑後隔兩週要抽血驗抗體和細胞免疫反應，隔1個月、3個月再抽一次，因此要完整完成試驗，確實需要一段時間，但未來若有初步結果，可先提供給疫苗諮詢小組，可望加速決策。

張上淳指出，這幾天國外有一項80多人的小規模試驗，研究AZ加莫德納混打效果，確實發現AZ加莫德納免疫反應更好，近期也會在疫苗諮詢小組檢視這結果。

新冠疫苗

延伸閱讀

打完2劑疫苗入境檢疫鬆綁？陳時中：暫不考慮

混打疫苗如闖紅燈還拍照炫耀 陳時中喊研議開罰

審計長稱疫苗購買價格是機密 藍委：人民納稅有權知道

微解封卻增29本土 陳時中：周六日踏青放鬆要遵守規定

相關新聞

高端頻遭負面爆料 陳時中：不必打擊、時效掌握在我

國產疫苗爭議不斷，近期又有爆料指出，食藥署提早國產疫苗EUA規劃，高端在解盲前就開始製造送審，卻因為製造出包，食藥署也不...

新增4例接種莫德納死亡 返台者施打兩劑仍染Delta株

有民眾施打完兩劑莫德納疫苗返台仍確診Delta變異株，指揮中心指出，打完一劑或打完第二劑疫苗未滿14天者，也有可能染疫，...

陳建仁在國產二期試驗打安慰劑 柯文哲：當然很安全

前副總統陳建仁昨晚自稱自己打的是安慰劑，遭議員王鴻薇質疑為什麼可以提前解盲，還替高端疫苗掛保證。台北市長柯文哲今在防疫記...

呼籲民眾有疫苗就打 柯文哲：疫苗裝在瓶子裡沒用

全台逐步施打疫苗，有的民眾對於疫苗有品牌偏好，台北市長柯文哲呼籲，有疫苗就打，不要想等莫德納，先打先安全，不要想東想西，...

全律會建議律師納優先施打疫苗 指揮中心回覆了

全國律師聯合會日前向中央疫情指揮中心，建議將律師納入優先施打疫苗，遭指揮中心否准。全律會今表示，尊重指揮中心決策，理監事...

蔡總統：加速大規模施打疫苗是台灣當前首要任務

蔡英文總統今天下午前往新竹市立體育館視察疫苗施打情形時表示，國際疫情仍然嚴峻，加速大規模施打、強化社會整體防護力是台灣當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。