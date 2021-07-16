醫界籲混打疫苗被已讀不回？陳時中：研究都在做
醫界呼籲開放AZ混打莫德納疫苗，質疑中央「已讀不回」。疫情指揮中心指揮官陳時中今天說「我們不是天天都在回嗎？」他強調相關研究都在進行中，有科學證據才會開放。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打亂象頻傳，醫界質疑中央流行疫情指揮中心對於醫界呼籲開放混打疫苗的意見「已讀不回」。
指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中反問：「我們不是天天都在回嗎？」他強調相關研究都在進行中，指揮中心也希望給民眾更好的保護力，但必須要有科學證據。
陳時中說，藥物都有一定副作用，多接種一種不同性質疫苗，就多一種出現副作用的可能性，多觀察國外施打情況再決定是否開放混打，對民眾疫苗安全性也有幫助。
指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳也表示，先前國外阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打輝瑞BNT疫苗試驗資料出爐後，疫苗諮詢小組裡就曾討論此事，並採共識決。
張上淳說，根據現有資料看來，AZ加BNT確實比2劑都打AZ的免疫效果來得好，但是否可直接以同為mRNA疫苗的莫德納取代BNT，還缺乏實證資料，因此國內已著手進行小規模試驗，希望作為政策參考依據。
張上淳表示，混打試驗不只一個團隊在執行，由於團隊內分有不同組別，接種第2劑後隔兩週要抽血驗抗體和細胞免疫反應，隔1個月、3個月再抽一次，因此要完整完成試驗，確實需要一段時間，但未來若有初步結果，可先提供給疫苗諮詢小組，可望加速決策。
張上淳指出，這幾天國外有一項80多人的小規模試驗，研究AZ加莫德納混打效果，確實發現AZ加莫德納免疫反應更好，近期也會在疫苗諮詢小組檢視這結果。
▪【疫情專題】7月16日增29本土、4死、3境外
▪【今日疫情懶人卡】廣達1主管確診 環南市場篩千人揪3陽
▪苦怨暴漲 疫情下各行各業現況心聲一次看
▪微解封霧煞煞 全台將開放景點看這裡
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言