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混打疫苗如闖紅燈還拍照炫耀 陳時中喊研議開罰

中央社 / 台北16日電

防疫計程車司機違規混打COVID-19疫苗，甚至上網炫耀。疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，這就像闖紅燈還刻意拍照炫耀自己違法，令人不解，強調法制單位正研議罰則。

繼高雄發生疑似失智症老翁混打疫苗事件，各地頻頻出現長者、醫師、計程車司機等民眾闖關混打AZ、莫德納的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，甚至有松山機場排班防疫計程車駕駛自爆隱匿紀錄違規混打，還在社群軟體上炫耀自己「紅了」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中說，闖關混打疫苗又上網炫耀，就像是一個人闖了紅燈，還刻意照相得意炫耀闖紅燈成功，而且政府都沒辦法抓，這行徑令人不解，他並強調，相關罰則正在由法制單位研議，希望拿捏法律衡平性。

因應闖關混打事件頻傳，外界也好奇指揮中心是否訂定相關機制，例如插入健保卡就能主動示警。

陳時中說，接種者無論有沒有插健保卡，醫護都可以透過詢問、檢查黃卡等方式來確認，也可以比照居家或巡迴醫療，以筆電連上網後一樣可以插健保卡確認接種狀況，但可能過去沒這麼多人混打疫苗，有些單位執行外展服務時，也就認為即時資訊沒那麼重要，因此沒有刻意確認接種狀況。

陳時中指出，疫苗接種需要大家一起配合，務必守法、守規矩，不要增加施打人員負擔，無論有沒有處分，接種疫苗都是為了自己好，更何況混打疫苗對身體不見得絕對好，他強調，打疫苗是大規模全民運動，要全民配合才能做好。

至於健保卡是否增設示警訊息，陳時中說，健保不是為了施打疫苗而設置，疫苗資料主要也是由疾管署主管，是兩個不同的系統，還是希望各界按照程序插健保卡、連線，落實查核機制，真的沒有那麼困難。

新冠疫苗 COVID-19 陳時中

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