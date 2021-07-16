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高雄男疑打疫苗工作返家死亡 初驗無外力介入

中央社 / 高雄16日電

高雄蔡姓男子昨天上午接種莫德納疫苗，傍晚回家後突然倒地送醫不治。高雄地檢署檢察官今天上午相驗，初判無外力介入，詳細死因仍須複驗釐清。目前家屬仍在猶豫是否解剖。

高雄地檢署檢察官上午會同法醫前往高雄市立殯儀館，相驗蔡男遺體，相驗完畢初判無外力介入，遺體也無明顯外傷。但目前家屬還在猶豫是否解剖，遺體暫時冰存等待家屬決定。

高雄65歲蔡男昨天上午前往高雄展覽館施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗，接著前往高雄港工作，傍晚回家後忽然昏倒，意識不清，經救護車送高雄阮綜合醫院急診，到院搶救1小時，仍在晚間7時11分宣布急救無效，成為高雄第2名接種莫德納後死亡者。

高市衛生局說明，這名男性有慢性病史，昨天上午接種疫苗後無特別不適反應，下午5時許在家中摔倒經救護車緊急送醫後宣告不治，市府將全力協助家屬後事及相關救濟，並進一步釐清真相，責無旁貸。

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