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謠傳彰化員警混打疫苗 警方追查假消息來源

中央社 / 彰化16日電

媒體報導指稱，民眾爆料彰化縣有員警混打疫苗。彰化縣警察局今天對此指出，經查證後為假訊息，縣內員警都僅是依造冊打完第1劑疫苗，警方已展開偵辦，要查出假訊息來源。

蘋果新聞網今天報導指稱，接獲民眾爆料彰化縣有員警混打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，員警第1劑接種阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗，又再接種莫德納（Moderna）疫苗。

彰化縣衛生局澄清，目前彰化縣沒有混打疫苗的案例，民眾爆料內容應該是假訊息，衛生局會與警察局合作，查出假訊息來源。

彰化縣警察局指出，縣內員警都是先造冊，再請衛生局人員幫忙施打第1劑AZ疫苗；目前也造冊給衛生局安排接種第2劑疫苗，還沒有接到通知何時要接種疫苗，不知道員警接種第2劑疫苗的說法從何而來，已循線追查中，追查假訊息來源。

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