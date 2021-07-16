台灣疫苗總數不夠 新北副市長提「9不要1趕快」建議

國人施打莫德納疫苗意願高於AZ疫苗，新北市副市長劉和然今天中午接受《飛碟午餐》節目專訪，劉和然表示，政府如果有「九不要一趕快」，在疫苗施打上就可以趕快做好，不能說中央沒有調控疫苗，但最大的問題是疫苗總數不夠，不是第二劑的問題，是哪時可以打到疫苗跟達到集體免疫。

劉和然說，現在30至40歲的年輕人的相對失落感跟剝落感最大，還有人私下半開玩笑說原本以為可以按照年齡，忽然發現BNT疫苗讓12至18歲可以打，唐鳳系統讓18歲以上的民眾都可以打了，如果按年齡高低還有等待的感覺，中央要好好調整這部分。

劉和然表示，他曾私下講出如果有「九不要一趕快」，中央就可以趕快做好。包含不要政治思考，疫苗最大問題是逢中必反，有黨團要趕快申請疫苗就不行；不要有人想從中獲取利益，從東洋議題看見，有些立委出現、國產疫苗進來後產生股價的問題，會直接打亂疫苗的節奏，才說疫苗趕快進來，民眾對國產疫苗發展不會有意見。

劉和然接著說，拜託不要阻撓，他看到很多問題，鴻海創辦人郭台銘跟台積電成功買進BNT疫苗，郭台銘曾發了一段訊息讓他很感慨，內容是民進黨不同派系間有不同意見，媒體無法查獲訊息來源不實報導，各種看不到的力量對本案產生技術性拖延，他認為這麼用心的企業界跟宗教團體，政府不要阻撓、不要用意識形態擋住這些情況。

劉和然表示，不要甩鍋，中央不要都找藉口都說是別人的問題，美國都可以賣武器給台灣，怎麼賣疫苗就被阻撓？不要一直找藉口，指揮官陳時中曾說靠我們自己可以打敗病毒，每個人的體內都有抗體，叫做政治，未來還有五千劑疫苗一定夠，講這些沒有助益。

不要講空話，對整個防疫作為有什麼幫助，尤其是民眾感受，現在是很多人犧牲自己很多活動，現在疫苗種類夠了，急迫越早拿到疫苗達到集體免疫；也不要畫大餅，總統說明後年有3000萬劑疫苗進來，現在大家都在等疫苗卻說這個。

疫苗施打預約系統今天起由中央在接手，劉和然認為，很清楚是在模糊疫苗不足的問題，讓民眾預約有期待，但不知道什麼時候打到；也不要美化數字，近日有人談了疫苗覆蓋率要達到25%，但新北市最在意集體免疫，要達到六成的施打人口，台灣現在有2350萬人，至少要有1410萬人打疫苗，現在落差還很大，政府不要為了美化數字，要疫苗趕快進來，新北市一天可以打6萬人，趕快讓施打量達到240萬人就可集體免疫。

劉和然說，中央不要在數字做文章，要務實去推施打；不要去攬功，BNT疫苗一進來，就說如果沒有政府幫忙就不會成功，一攬功就是不做事，有的時候會很兩難，中央跟地方政府雖然分屬不同，但中央做不好就是政府做不好，有損政府威信，也讓他想到行政院長蘇貞昌談到疫苗，就說有國際上很多假疫苗等等，讓大家覺得這時候攬功但之前又不敢做，「一趕快」就是政府自己趕快買疫苗，有企業界、宗教團體有人要熱心幫忙，不是我協助你的態度，這是政府本來就該做的，要簡化程序，全力配合。

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