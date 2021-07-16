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台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

高雄男子打莫德納疫苗回家後死亡 初驗無外力介入

聯合報 / 記者林保光／即時報導
高雄蔡姓男子昨天打過疫苗後，10多小時後昏迷送醫不治，死因仍待查。圖非當事人，本報資料照
高雄蔡姓男子昨天打過疫苗後，10多小時後昏迷送醫不治，死因仍待查。圖非當事人，本報資料照

高雄蔡姓男子昨天上午打過莫德納疫苗，傍晚回家後倒地送醫不治，越南籍妻子懷疑他的死可能與打疫苗有關。今天上午高雄地檢署相驗，發現「無外力介入」，遺體無明顯外傷，須複驗才能確認死因。家屬仍猶豫是否解剖當中，遺體先暫行冰存。

蔡姓男子的越南籍妻子昨晚表示，丈夫平日健康，幾乎沒在看病，只有爬樓梯會喘，不知道跟打疫苗有沒有關係，之前丈夫曾對她說，有人打疫苗會死掉，她還勸丈夫不要打，昨天丈夫仍決定去打疫苗，沒想到傍晚回家就昏倒過世，她才懷疑丈夫的死可能和打疫苗有關係。不過，蔡弟則向警方說，哥哥有心臟方面的慢性病。

在高雄港工作的蔡姓男子（66歲）昨天上午到高雄展覽館接疫苗，傍晚5點30分回家，只向妻子說了一句「換一下衣服」，但進房間後馬上倒地。蔡妻向119求救，救護員發現他無呼息心跳，趕緊送往阮綜合醫院急救，直到昨晚7點多不治。

警方據報，獲悉蔡剛打過疫苗，也通報高雄市衛生局。衛生局表示，死因是否與施打疫苗相關，將向中央疫苗接種嚴重不良反應事件通報。

新冠疫苗

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