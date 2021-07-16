逾半數只想打莫德納 醫師籲別選廠牌：不要搞的像要廝守終生

指揮中心日前開放18歲以上國人進行疫苗施打意願登記與預約，統計數據截至昨日（15），登記總人數為757萬，其中意願登記只勾選AZ者僅16萬人，占總登記人數2.31%，同時登記AZ和莫德納為302.8萬人，只願施打莫德納者高達418萬人，超過50%，加上近期傳出AZ疫苗保護力僅70%，遠低於莫德納94%，加上民眾對其可能引起的副作用產生恐懼，產生選擇「疫苗廠牌」的現象。

對此，家醫科醫師許書華13日在粉專指出，許多人詢問「疫苗登記平台18歲以上能登記，要不要選AZ快打一打？」她表示除有禁忌症者要避開，實在想不到有其他理由不打，強調台灣大部分醫護都打AZ，列舉包含陳時中、蘇貞昌、張上淳、陳其邁、連戰、丁守中、黃昭順、英國女王及德國總理等人，且自己也是打AZ疫苗，不解「這有什麼好不打的？」

許書華透過數據顯示現在市面上疫苗，對住院與重症的預防都有很好的保護力。以英國為例，接種最多的是AZ疫苗，對於Delta變異株也有好的保護效力，「這不就是很重要的目標嗎？」已知不同疫苗臨床實驗結果不能相比，但實際情況上AZ與BNT保護力差不多，打完第一劑21天後，分別有61%及66%保護力，打完第二劑可達79%和80%保護力。

是否有真正不能打AZ疫苗的人？根據疾管署資料顯示，「對於疫苗成分有嚴重過敏反應史，或打完第一劑後發生立即過敏反應者」不建議施打。許書華也指出只有「血栓合併血小板低下症後群」和「肝素引起的血小板低下」的患者不要去打。她也強調「不要河邊撿石頭，挑到後來什麼都沒有，打個疫苗不要搞的挑老公老婆要廝守終生一樣。」認為病毒不等人，能打的疫苗就是最好的，呼籲民眾儘快接種。

之後許書華更在留言補充，「看診已經有人問『我看到有圖寫慢性病不能打AZ是真的嗎？』差點整個桌子翻起來。假的假的假的假的假的假的假的，有看到任何謬論麻煩傳給我。讓我集中在上面畫個大叉叉。」

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