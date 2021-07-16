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台灣如何與病毒共存？ 專家：啟動「類廣篩」黑數跑不掉

混打疫苗研擬開罰民眾 專家傻眼：難道用貪汙罪辦？

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影／第九、十類疫苗開打 未來四周皆AZ疫苗

攝影中心 / 記者葉信菉／新北即時報導
今天是「疫苗施打意願登記與預約系統」預約者首波接種日，主要施打對象為第九類、第十類對象。記者葉信菉／攝影
今天是「疫苗施打意願登記與預約系統」預約者首波接種日，主要施打對象為第九類、第十類對象。記者葉信菉／攝影

今天是「疫苗施打意願登記與預約系統」預約者首波接種日，主要施打對象為第九類、第十類對象（即50至64歲民眾），上午新莊體育館幫民眾進行施打，據了解現場皆為AZ疫苗。

各地出現民眾想混打疫苗，部分施打站因未建置健保卡過卡系統讓民眾闖關成功，有地方政府建議中央直接將接種紀錄標註到健保卡，部分縣市則修正接種站接種流程和動線，避免有人試圖偷渡混打。中央疫情指揮中心法制組會研議是否針對蓄意者開罰，也會請接種站加強檢查資料。

第九類、第十類今天開放施打疫苗，上午新莊體育館幫民眾進行施打，現場皆為AZ疫苗。記者葉信菉／攝影
第九類、第十類今天開放施打疫苗，上午新莊體育館幫民眾進行施打，現場皆為AZ疫苗。記者葉信菉／攝影
各地出現民眾想混打疫苗，部分施打站因未建置健保卡過卡系統讓民眾闖關成功。副指揮官陳宗彥表示，中央疫情指揮中心會研議是否針對蓄意者開罰，也會請接種站加強檢查資料。記者葉信菉／攝影
各地出現民眾想混打疫苗，部分施打站因未建置健保卡過卡系統讓民眾闖關成功。副指揮官陳宗彥表示，中央疫情指揮中心會研議是否針對蓄意者開罰，也會請接種站加強檢查資料。記者葉信菉／攝影
第九類、第十類今天開放施打疫苗，上午新莊體育館幫民眾進行施打，據了解現場皆為AZ疫苗。記者葉信菉／攝影
第九類、第十類今天開放施打疫苗，上午新莊體育館幫民眾進行施打，據了解現場皆為AZ疫苗。記者葉信菉／攝影
今天是「疫苗施打意願登記與預約系統」預約者首波接種日，主要施打對象為第九類、第十類對象。記者葉信菉／攝影
今天是「疫苗施打意願登記與預約系統」預約者首波接種日，主要施打對象為第九類、第十類對象。記者葉信菉／攝影

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