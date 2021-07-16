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實用整理包／疫苗預約接種能改期嗎？遲到怎麼辦？
COVID-19公費疫苗13日擴大開放讓18歲以上民眾皆可登記施打意願，並通知第二輪願意施打AZ疫苗者預約接種，不過15日中央流行疫情指揮中心宣布，第三輪原訂下午進行結算，改延至19日，並於20日陸續發出簡訊通知符合資格者進行預約接種，同時對未來登記、預約的時間改採固定周期，以便計算。
未來登記、預約及施打期間固定
- 意願登記時間：固定每周一中午12時截止登記，並進行結算。
- 簡訊通知時間：隔日起3日內向符合資格者發送預約簡訊。
- 預約施打期間：施打日起一周內限期施打完畢。
可透過4種方式疫苗預約接種
登記意願的民眾若年齡、資格皆符合，會收到預約接種的簡訊，之後可透過1922.gov.tw網站、健保快易通等APP進行線上預約，也可持健保卡到四大超商機台、健保藥局、衛生所等插卡預約，在規定期間內選擇方便施打的地點與時段。
線上預約
- 1922.gov.tw系統：使用身分證號及健保卡號登入，填妥資料後選擇希望接種的行政區及疫苗種類。
- 健保卡登入：利用讀卡機插卡預約，需事先註冊健保卡網路服務。
- 健保APP+OTP認證：利用健保快易通APP登入，先取得健保卡OTP認證碼，再進行預約。由於OTP認證碼有效時間僅3分鐘，故需於3分鐘內完成預完。
- 台北通：已介接唐鳳的系統，下載並註冊APP，點選「疫苗預約」即會自動串連資料，進行登記或預約。
實體預約
- 四大超商機台：於服務機台點選「公費疫苗預約」後，依指示插入健保卡、輸入資料後，即可預約希望接種的行政區、時段及疫苗種類，並列印預約明細小白單，妥善保存。
- 健保藥局、衛生所：持健保卡插卡預約。
預約想改期怎麼辦？
預約期間可透過1922.gov.tw網站或健保快易通修改接種地點或時間。
遲到了還能接種嗎？
如錯過當日預約時段，依然可到現場按排接種，但若當日未到場，則需待下一輪開放預約時，重新預約接種地點、時段。
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