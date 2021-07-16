實用整理包／疫苗預約接種能改期嗎？遲到怎麼辦？

COVID-19公費疫苗13日擴大開放讓18歲以上民眾皆可登記施打意願，並通知第二輪願意施打AZ疫苗者預約接種，不過15日中央流行疫情指揮中心宣布，第三輪原訂下午進行結算，改延至19日，並於20日陸續發出簡訊通知符合資格者進行預約接種，同時對未來登記、預約的時間改採固定周期，以便計算。

未來登記、預約及施打期間固定

意願登記時間：固定 每周一中午12時 截止登記，並進行結算。

截止登記，並進行結算。 簡訊通知時間：隔日起 3日內 向符合資格者發送預約簡訊。

向符合資格者發送預約簡訊。 預約施打期間：施打日起一周內限期施打完畢。

可透過4種方式疫苗預約接種

登記意願的民眾若年齡、資格皆符合，會收到預約接種的簡訊，之後可透過1922.gov.tw網站、健保快易通等APP進行線上預約，也可持健保卡到四大超商機台、健保藥局、衛生所等插卡預約，在規定期間內選擇方便施打的地點與時段。

線上預約

線上預約疫苗接種有多種方式可選擇。 圖╱截自1922.gov.tw系統網站

健保快易通APP（左）和台北通APP（右）都可預約疫苗接種。 圖╱截自APP畫面

實體預約

四大超商機台：於服務機台點選「公費疫苗預約」後，依指示插入健保卡、輸入資料後，即可預約希望接種的行政區、時段及疫苗種類，並列印預約明細小白單，妥善保存。

健保藥局、衛生所：持健保卡插卡預約。

四大超商機台也可預約疫苗接種。 圖╱翻攝自蘇貞昌臉書

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