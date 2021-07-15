堅持要打莫德納？ 他估「2因素」曝後果：很可能只等到國產

國內疫苗預約平台日前開放18歲以上民眾登記意願，指揮中心15日說明，約有732萬人湧入登記，其中，「只勾選莫德納」的人數最多，共計412萬人、佔總登記人數的56％。不過有網友盤點台灣能拿到的莫德納疫苗數量，發現在「不開放混打且每人打滿兩劑」的狀況下，只夠打375萬人，預測若執意施打莫德納，恐怕「最後只會等到國產」。

原PO在網路論壇PTT發文表示，政府自購的505萬劑加上美國捐贈的250萬劑，台灣目前確定能拿到的莫德納疫苗總共為755萬劑，若以不開放混打為前提，並滿足每人能打滿兩劑，計算下來只有約375萬人能夠順利打到莫德納。

而由台積電及鴻海所採買的輝瑞疫苗，原PO則認為，雖然洽購狀況順利，但全世界都在搶貨，加上台灣的冷鏈倉儲容量不夠，屆時也不可能一次到貨，因此，他預測台灣在年底前得到的輝瑞疫苗，頂多也只夠供應優先接種的12至18歲的青少年打完。

分析完各種因素後，原PO表示，現在沒選AZ、執意選擇等待莫德納的人，很可能將成為短期內打不到疫苗的族群，若等到秋冬疫情再次爆發，到時候恐怕只能「搶打國產疫苗」。

文章曝光後，網友紛紛留言「能先打就先打吧」、「BNT一定分批來的，等輪到我的年紀大概明年才有機會」、「謝謝不打AZ的人，讓我增加排到機會」、「真的只剩打國產或不打」、「沒錯，第二劑也不准打了」、「自以為等得到」等，認同原PO觀點。

不過也有許多人認為「你想打AZ就打，管我們排隊幹嘛」、「現在想打的就是AZ，等的就是莫德納和BNT」、「年底應該還是有一點機會撿到學生打剩的BNT啦」、「反正其他人都打了，慢慢等也不錯」、「選莫德納的明年再打是會怎樣嗎」、「反正自己選，沒有對錯」等，提出不同看法。

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