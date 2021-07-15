研究出爐！AZ混打莫德納保護力更高 林氏璧揭副作用：願意嗎？

由於疫苗到貨時間難以預料，加上為了防範新冠肺炎變種病毒，混打疫苗的呼聲愈來愈高，而台灣手上目前僅有AZ與莫德納，2者混打是否可行也是各界關注焦點。前台大感染科醫師林氏璧在臉書貼出好消息，他指出瑞典已發表一篇AZ混打莫德納的研究，產生的抗體甚至比接種2劑AZ疫苗高出10倍。

為了遏止變種病毒蔓延，世界各國紛紛把目光投向混打疫苗的可行性上，其中AZ混打BNT可提升免疫效果、也未出現嚴重不良反應。不過台灣手中僅有AZ與莫德納，雖然已訂購1千萬劑BNT但尚未到貨，而國內AZ混打莫德納仍在試驗階段，指揮中心也表示尚須更多科學證據才開放國內混打疫苗。

不過，林氏璧今（15日）晚在臉書指出，瑞典發表在NEJM一個小型的AZ混打莫德納研究，應該是世界第一篇。對於瑞典此研究，林氏璧提到，88名醫護人員，間隔9到12週打第2劑，其中37人全接種AZ、51人是AZ混打莫德納，在施打第2劑後隔7到10天還有30天各抽血檢測抗體。

接著林氏璧指出，研究結果顯示棘蛋白抗體AZ第2劑後可升到5倍，而混莫德納組可升到115倍，相差超過20倍。中和抗體方面，AZ第2劑後僅升到2倍，而混莫德納組可升到20倍，相差10倍，其結果「和英國AZ混BNT那篇結果吻合」。另外林氏璧提到，若以Beta變種病毒株來做中和抗體，AZ/AZ組不太能中和Beta，但混打組則能產生不錯的效果。

此外對於接種疫苗副作用，林氏璧提到AZ第1劑發燒達40%，AZ第2劑不太發燒；而第2劑施打莫德納則會有30多%的發燒，疲勞，頭痛症狀也很明顯。

對於瑞典的混打AZ+莫德納研究，林氏璧指出參與試驗的醫護人員近8成是女性、平均年齡40多歲，因此免疫反應較強、高達4成有發燒症狀。雖然混打AZ+莫德納，不論第1、第2劑都有高達4成的機會發燒且伴隨其他副作用，但卻能換來較高的保護力，「是你的話，你願意嗎？」

林氏璧表示，等待台灣自行研究結果出爐或許還需等2個月，「但我們前線許多第1劑打AZ的戰士，包括最容易碰到Delta的醫護人員和機組員，無法再等2個月了」。他指出，要不讓這群防疫前線人員接種第2劑AZ、要不開放讓他們自願混打，在下一波疫情來臨前「一定要讓前線戰士有對Delta的完整保護力」。

最後林氏璧提到，「抗體高不代表保護力高，即使台灣做出自己的資料，大概也就是和這篇類似的結果。」他還反問「但我們的專家想要看到什麼，才覺得證據夠了可以勇敢嘗試？這要給專家們傷腦筋了。」

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