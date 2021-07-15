滿18歲疫苗意願登記結單日延長 可填到19日中午

COVID-19疫苗預約平台第3輪登記上路，滿18歲民眾開放登記，原規劃今天下午5時結單，但指揮中心發言人莊人祥表示，結單日延長至19日中午12時，未來結單日統一為每週一中午。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台意願登記實施對象13日起再擴大，第3輪疫苗接種意願登記已開放所有18歲以上一般民眾，截至今天下午5時，全國已有757萬6990人完成意願登記，第3輪意願登記延到19日中午12時收單。

截至今天下午5時，僅勾選登記AZ疫苗的人數是18萬9879人，占總登記人數2.5%，同時登記願意接種AZ疫苗及莫德納疫苗的人數為320萬5612人，占總登記人數42.31%。堅持只想打莫德納疫苗的民眾仍有418萬1499人，占總登記人數55.19%。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，第3輪意願登記會延到19日中午12時收單，簡訊發送日及預約日程也跟著順延，莊人祥說明，該輪意願登記中勾選AZ疫苗者，將於20日起陸續收到通知簡訊，即可進行疫苗預約，該波預約將截至22日。

第2輪預約接種已於今天下午5時結單，有意願接種AZ疫苗，且符合預約資格者約為110萬9747人，完成預約登記人數為94萬1093人，占符合預約資格人數84.8%。按指揮中心規劃，未於第2輪預約者，無需再次登記，次波預約日會再次收到簡訊，即可進行預約。

莊人祥也特別說明，第3輪意願登記時程延長原因與民眾登記踴躍無關，主要是該預約平台運作已趨於穩定，為了以利作業運作，將每次意願登記結單日統一在每週第一個工作日。

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