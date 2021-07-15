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國人買防疫雙險衝破946萬件 台產理賠現況曝光

把握機會！第三輪疫苗意願登記 延長至7月19日中午

全台累計433萬人次接種疫苗 涵蓋率破18%

中央社 / 台北15日電
昨天全台有23.1萬人次接種COVID-19疫苗，累計433萬人次接種，涵蓋率突破18%。圖／基隆市政府提供
昨天全台有23.1萬人次接種COVID-19疫苗，累計433萬人次接種，涵蓋率突破18%。圖／基隆市政府提供

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天全台有23.1萬人次接種COVID-19疫苗，累計433萬人次接種，涵蓋率突破18%；接種後死亡個案中已有90人完成解剖，尚未發現和疫苗有關。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種速度加快，中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計，昨天全台共有23萬1026人次接種疫苗，全台累計433萬7272人次接種疫苗，疫苗接種人口涵蓋率為18.06%，劑次人口比也是18.47%。

指揮中心發言人莊人祥表示，昨天共新增70件不良事件通報，其中26件為非嚴重不良事件、35件嚴重不良事件、9件死亡。

莊人祥說，死亡個案中有8例接種AZ疫苗，為3女、5男，年齡為54歲至89歲，於接種疫苗後3天至25天間發生，1例為接種莫德納疫苗的90多歲男性，接種後6天死亡；另有一例為接種AZ疫苗後住院，後來死亡。

莊人祥也表示，目前已有90例接種疫苗後死亡個案完成解剖，超過一半都和慢性病有關，其他還有15例嗆噎窒息、2例頸椎骨折、1例呼吸道阻塞、6例疑似肺炎、2例泌尿道感染、1例氣管內有管灌倒流液體、1例咽喉炎、1例胃穿孔併腹膜炎、1例上消化道出血、1例肋膜炎、1例胰膽道化膿性感染，另有2例待釐清。

莊人祥表示，全國藥物不良反應中心也持續監測不同年齡層接種7天內死亡的背景值與觀察值，目前沒發現異常，近期會將報告摘要後公布，並請專家來說明，希望讓民眾都能理解。

新冠疫苗 莊人祥

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