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國人買防疫雙險衝破946萬件 台產理賠現況曝光

把握機會！第三輪疫苗意願登記 延長至7月19日中午

新北：1天可接種疫苗5.8萬劑 全力配合中央規劃

中央社 / 新北15日電

新北市府今天表示，各疫苗接種站若火力全開，1天可以施打5.8萬劑。16日起由中央疫苗預約平台接手，若疫苗數量充足，將配合中央進度，朝7月底前提升疫苗接種覆蓋率目標努力。

新北市府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議直播說明會表示，今天新增2例本土確診病例，其中1例新莊區確診個案，是前往桃園接觸朋友後發病，已通報桃園市府衛生局。另板橋的1例為家人確診遭匡列，居家隔離期間篩檢確診。

市長侯友宜說，2例確診個案共匡列6人，經篩檢核酸檢測（PCR）後，已有2人為陽性。加上社區篩檢站14日篩檢出1名陽性，新北家禽運銷合作社移工有2名解除隔離自主健康管理期間，14日篩檢陽性。因此，明天也會有確診個案。

侯友宜說，這些感染源都在掌握中，市民不需要擔心，確診數本來就會有高低起伏。實際很難達到「社區清零」，人民互相走動、相互感染是正常現象，只能希望各縣市區域聯防，一起壓到「地板值」。

衛生局長陳潤秋在直播會後受訪表示，所謂「地板值」沒有具體數據，只能儘量阻斷傳播鏈，找出確診個案與感染源，將確診數據壓低。

媒體詢問，16日中央接手接種疫苗後，新北市接種站的地點、施打能量是否改變，可否達成蔡總統所期望的疫苗涵蓋率。

副市長劉和然表示，疫苗接種人數達到全國人口6成以上才有集體保護力，今天65歲以上民眾施打完畢後，明天為「唐鳳系統」接手，新北接種地點不變，至於江翠快篩站仍有篩檢需求，暫時不改為接種站。

陳潤秋表示，新北市1天的接種能量最高可施打5.8萬劑，以中央「唐鳳系統」規劃的16日至21日，預計新北施打23萬人，新北醫護足以承受，甚至沒有充分發揮，有點可惜。她說，只要中央疫苗充分配送，新北絕對配合中央接種規劃期程與人次，以提高整體國民保護力。

瀚邦企業今天表示，免費提供企業大樓禮堂空間，供衛福部台北醫院為民眾接種疫苗，預計1天可施打超過1000人，為防疫盡點心力，盼望疫情早日平息。

新冠疫苗

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